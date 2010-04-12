Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить
Бажаючі будуть, Регулятор натякає на напрямок і облікову, тому гравцям краще увійти зараз, поки курс тримає високим.
Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
vitaliian написав:Білий дім готує проект заяви для президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану вздовж південного кордону. В такому випадку в адміністрації Трампа можуть зібрати понад 7 мільярдів доларів для зведення стіни.
Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить
Если не найдут ,то укрепляж ускорится.
Це Ви добре зазначили, два тільки шляхи для поповнення ЗВР. ОВДП під який тримається курс, або штовхати вниз і відбирати надлишок.
По состоянию на 11.17 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.
Дополуденный откат курса безналичного доллара, состоявшийся вопреки заметному росту гривневой ликвидности, который компенсировался изменениями в нормативах банковской деятельности, сопровождался признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Около 11.39 безналичный «американец», возобновив откат, упал к 27,79/27,81 UAH/USD. «Покупатели попрятались, есть риски появления на рынке НБУ, хотя он выходит на межбанк в «неформальный» День банкира очень неохотно», - прокомментировал ситуацию наш гуру.