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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54
75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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vitaliian
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