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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 371372373374

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте

75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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  #<1 ... 371372373374
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