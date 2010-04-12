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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 373374375376>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 126
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:40

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:41

В 2018 году бизнес репатриировал дивидендов на 3,3 млрд долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:43

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Судя по отчету, вчера покупал по 27,8. Все те же плановые 10 млн., для пополнения ЗВР

Не думаю, что они плановые.
Вчера повторилась ситуация, когда средневзвешенный подрос при падающих котировках. Котировки пришлось ловить.
Мне не совсем понятно, почему НБУ не купит себе тапок, чтобы воспитывать Рыжика, когда тот начинает сильно шалить? :) Это можно пресекать в любую сторону совсем смешными суммами.

Обращает на себя внимание, что вчерашняя щедрость казначейства, хоть и не была компенсирована самим казначейством, привела к достаточно скромному увеличению ликвидности. Почти все ушло в овернайты.

Опять стоит отметить переток гривны с нала в безнал, который наблюдается всю неделю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Раціонально треба використовувати кожний спуск і рівень. Регулятор вийде і вище, якщо буде надлишок валюти, це його завдання - скирдувати.


Регулятор надіється не скупити валюту а назичити:
Смолій: Так, дійсно 2019-2020 роки є піковими по виплатах. Однак у НБУ і Міністерства фінансів вибудовані плани щодо здійснення всіх виплат на тривалу перспективу з чітким розумінням, як ми будемо обслуговувати ці борги. У нас є нова програма співпраці з МВФ на суму близько 3,9 мільярда доларів, розрахована на 14 місяців. Ми отримали в минулому році 1,4 мільярда доларів за цією програмою, які пішли в міжнародні резерви. А так як у нас відновилося співробітництво з МВФ, відразу відновилося співробітництво зі Всесвітнім банком та Європейською комісією. І кошти від цих структур пішли Мінфіну на покриття дефіциту. Минулого року від цих організацій ми отримали понад мільярд доларів в еквіваленті. У цьому році планується отримання 500 млн євро від Єврокомісії і гарантій від Всесвітнього банку на 600 млн доларів США. Крім того, можуть бути два транші від МВФ на загальну суму близько 2,5 млрд доларів, які теж надійдуть у міжнародні резерви. Плюс у Мінфіну є плани по залученню коштів від розміщення облігацій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Тому виплати за зовнішнім боргом будуть перекриватися частково за рахунок коштів, що надійшли ще в минулому році, частково – за рахунок тих, що ще будуть залучені. https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 10900.html


Не зовсім зрозумілі дії, які дають можливість отримати неризидентам, які зливались в січні минулого року отримати під/більше 20 % річних у валюті. Цього року також буде такий пікнічок?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:01

Проездом по г Киев, наблюдаю на заборе 60/90 и по 2-3 чела очередь
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:07

По сравнению с 2017 году объемы репатриации дивидендов выросли почти вдвое - с 1,838 млрд долларов до 3,3 млрд.
В прошлом году бизнес вывел из Украины дивидендов на 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Отмечается, что по итогам 2018 года перечислено 3,318 млрд долларов в эквиваленте, из которых – 2,657 млрд долларов за счет купленной валюты.

В 2017 году бизнес перечислил 1,838 млрд долларов в эквиваленте на репатриацию дивидендов, в том числе около 1,463 млрд долларов за счет купленной валюты.

Как сообщалось, по данным НБУ, за год темпы вывода валюты населением за границу выросли в пять раз.

Источник: https://korrespondent.net/business/fina ... chty-vdvoe
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:18

https://youtu.be/j800SVeiS5I

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
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zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте

  skorpi написав:Как сообщалось, по данным НБУ, за год темпы вывода валюты населением за границу выросли в пять раз.

Интересно было бы посмотреть цифру за 2016, 2017 и 2018 гг
соотношение цифры вывода населением от НБУ и цифру ввода от заробитчан
и это пройдет
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