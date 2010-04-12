: Так, дійсно 2019-2020 роки є піковими по виплатах. Однак у НБУ і Міністерства фінансів вибудовані плани щодо здійснення всіх виплат на тривалу перспективу з чітким розумінням, як ми будемо обслуговувати ці борги. У нас є нова програма співпраці з МВФ на суму близько 3,9 мільярда доларів, розрахована на 14 місяців. Ми отримали в минулому році 1,4 мільярда доларів за цією програмою, які пішли в міжнародні резерви. А так як у нас відновилося співробітництво з МВФ, відразу відновилося співробітництво зі Всесвітнім банком та Європейською комісією. І кошти від цих структур пішли Мінфіну на покриття дефіциту. Минулого року від цих організацій ми отримали понад мільярд доларів в еквіваленті. У цьому році планується отримання 500 млн євро від Єврокомісії і гарантій від Всесвітнього банку на 600 млн доларів США. Крім того, можуть бути два транші від МВФ на загальну суму близько 2,5 млрд доларів, які теж надійдуть у міжнародні резерви. Плюс у Мінфіну є плани по залученню коштів від розміщення облігацій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Тому виплати за зовнішнім боргом будуть перекриватися частково за рахунок коштів, що надійшли ще в минулому році, частково – за рахунок тих, що ще будуть залучені.