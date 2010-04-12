Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:33

Привет из Днепра-10



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 199,2 млн. грн. к отметке 57 695,9 млн. грн.



Динамика, став следствием масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином, играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка.



Несмотря на очевидное расширение гривневой ликвидности первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его снижение к 27,84/27,87 UAH/USD по состоянию на 10.07 Киева.



Спустя 17 минут, на 10.24, безналичная пара доллар-гривня, сохранив нисходящий

тренд, оказалась на уровне к 27,81/27,84 UAH/USD на фоне преобладания предложения СКВ.



Около 10.58 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,81/27,84 UAH/USD, затормозив откат и удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



По состоянию на 11.17 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



Дополуденный откат курса безналичного доллара, состоявшийся вопреки заметному росту гривневой ликвидности, который компенсировался изменениями в нормативах банковской деятельности, сопровождался признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.



Эта динамика показателя согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Около 11.39 безналичный «американец», возобновив откат, упал к 27,79/27,81 UAH/USD. «Покупатели попрятались, есть риски появления на рынке НБУ, хотя он выходит на межбанк в «неформальный» День банкира очень неохотно», - прокомментировал ситуацию наш гуру.



Полдень (12.11 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,74/27,79 UAH/USD.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,8241 UAH/USD, прибавив 2,98 коп.



По состоянию на 12.33 котировки безналичного доллара, приостановив откат, консолидировались на цифре 27,75/27,78 UAH/USD. «Похоже, рынок готовится к обеденному перерыву», - заметил наш гуру.



Наконец, около 13.13 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,75/27,78 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 24 января по спросу не изменился, по предложению сел на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1301, приподнявшись к $1,1320 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1323 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» раcтянули действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает «на уровне плинтуса».



По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», объем которого вырос до оптовых значений.

При этом действующие цены понизились с уровней открытия: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,58/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,83/27,89 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,4165/0,4190 UAH/RUB, Киев опт 27,80/27,87 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,80/27,87 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,65-70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,65-70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/27,90 UAH/USD, евро – 31,30/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,78/27,84 UAH/USD, розница – 27,75/27,88 UAH/USD; Запорожье – 27,80/27,90 UAH/USD; евро – 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.



Судя по всему, стартовые сделки с безналичным долларом на отечественном валютном межбанке по выросшим заметно ценам оказались достаточно значительными, позволив средневзвешенному курса безналичного «американца» сохранить восходящий тренд, по сравнению с предыдущей сессией. Иначе говоря, рынок «зеленого» безнала в отсутствие дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение ОВГЗ на изрядную сумму) возвращается к «прежним ценностям», реагируя на мероприятия Казначейства и Минфина, время от времени погашающего гривневые облигации.

В пятницу на рынке безналичного «американца» с 10.05 Киева стартовала коррекция, на первый взгляд противореча заметному росту гривневой ликвидности из-за действий Казначейства и погашения ОВГЗ Минфином. Однако, судя по всему, отечественный бизнес достаточно сильно «изголодался» по безналичной нацвалюте, довольно быстро утилизировав ее излишки на текущие нужды. Об этом свидетельствует несовпадение «привеса» объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с суммой расширения гривневого ресурса вследствие действий киевских финансовых властей.

Кроме того, как мы неоднократно подчеркивали, время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, как, впрочем, и сезон репатриации дивидендов «варягами». На это указывали сводки с торгов валютного межбанка непосредственными их участниками, констатировавшие дефицит покупателей.



В этом контексте рискнем предположить, что утренний курсовой «залет» безналичного «американца» до уровня 27,90/27,95 UAH/USD был связан с приходом в страну изрядной суммы СКВ из-за рубежа (финансирование выборов или крупная экспортная поставка), которую при содействии официальных властей продали по высокой цене, сохранив «бычий» тренд средневзвешенного курса доллара.



Полагаю, на новой, последней неделе января «зеленые быки» сохранят свое присутствие на межбанке, поддерживаемые импортерами.



US