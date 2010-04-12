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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39
м. Левобережная 27,75/27,80
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39
sani_2012 написав:
Покупаю по 27.85 ещё 25%*Відправлено з Чату
Щось залиште хоч на рівень 26.50.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:09
ЧИА написав: skorpi написав:
Как сообщалось, по данным НБУ, за год темпы вывода валюты населением за границу выросли в пять раз.
Интересно было бы посмотреть цифру за 2016, 2017 и 2018 гг
соотношение цифры вывода населением от НБУ и цифру ввода от заробитчан
Насколько я понял из разных источников, речь идет о выводе валюты по электронным валютным лицензиям, которые были введены летом 17-го.
45.5 млн. за 18 год сравниваются с 9 млн. за вторую половину 17-го.
Заробитчане гомерически хохочут
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
Евра хорошо так присела, .54 банк отдает. Скинул на днях, надо откупить.
Но как обычно бывает, когда зеленый начнет дешеветь, евра синхронно не захочет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:18
Перес де Куэльяр написав: sani_2012 написав:
Покупаю по 27.85 ещё 25%*Відправлено з Чату
Щось залиште хоч на рівень 26.50.
если удачно слиться по 27,25 то будет на что откупиться по 26,50
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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