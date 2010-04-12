Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

Евра хорошо так присела, .54 банк отдает. Скинул на днях, надо откупить.

Но как обычно бывает, когда зеленый начнет дешеветь, евра синхронно не захочет.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк