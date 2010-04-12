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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,75/27,80
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39
Щось залиште хоч на рівень 26.50.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:09
Насколько я понял из разных источников, речь идет о выводе валюты по электронным валютным лицензиям, которые были введены летом 17-го.
45.5 млн. за 18 год сравниваются с 9 млн. за вторую половину 17-го.
Заробитчане гомерически хохочут
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте
Евра хорошо так присела, .54 банк отдает. Скинул на днях, надо откупить.
Но как обычно бывает, когда зеленый начнет дешеветь, евра синхронно не захочет.
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