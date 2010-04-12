RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 374375376377

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 127
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
65
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,75/27,80
Danik
 
Повідомлень: 246
З нами з: 30.01.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:39

  sani_2012 написав:Покупаю по 27.85 ещё 25%

*Відправлено з Чату
Щось залиште хоч на рівень 26.50. :D
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 06.01.17
Подякував: 944 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:09

  ЧИА написав:
  skorpi написав:Как сообщалось, по данным НБУ, за год темпы вывода валюты населением за границу выросли в пять раз.

Интересно было бы посмотреть цифру за 2016, 2017 и 2018 гг
соотношение цифры вывода населением от НБУ и цифру ввода от заробитчан

Насколько я понял из разных источников, речь идет о выводе валюты по электронным валютным лицензиям, которые были введены летом 17-го.
45.5 млн. за 18 год сравниваются с 9 млн. за вторую половину 17-го.
Заробитчане гомерически хохочут :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 02.09.15
Подякував: 922 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте

Евра хорошо так присела, .54 банк отдает. Скинул на днях, надо откупить.
Но как обычно бывает, когда зеленый начнет дешеветь, евра синхронно не захочет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 24.10.08
Подякував: 31 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, Сибарит, imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14239 1648452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 20:20
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 267929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11946)
25.01.2019 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.