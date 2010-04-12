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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 375376377378

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 127
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
65
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:08

  дядя Caша написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Золото 1.291,25 +11,45 +0,89%
Серебро 15,572 +0,272 +1,78%
Платина 817,00 +12,00 +1,49%

Усе круто в гору. LIBO напророчив...

Доляр вниз.

Трамп що, ввів поганий стан на кордоні з Мексікою, чи Світ на це
https://www.unian.net/world/10422027-tr ... ossii.html
так реагує?

Я не знайшов що сталося! ДС, Ваша думка?

ВО


Хай щастить.


Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. Известная доля подорожания банковских металлов связана с коррекцией курса доллара (его индекс USDX в течение пятницы упал с уровня 96,55 к отметке 96,11 пункта), в котором фиксируется их стоимость.

Строго говоря меня больше занимает укрепление иены, "коллеги" золота как гавани безопасности" ...


Зображення


US


ДС, а сировинні валюти також стрімко ростуть! Я не про світову кризу, коли усі у драги, франк, йену, та :idea: доляр тікають. Я про те, що , як на мене, щось Трамп утнув. Доляр до всього падає, з нього тікають :(

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:19

  s0v7a написав:
  дядя Caша написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Золото 1.291,25 +11,45 +0,89%
Серебро 15,572 +0,272 +1,78%
Платина 817,00 +12,00 +1,49%

Усе круто в гору. LIBO напророчив...

Доляр вниз.

Трамп що, ввів поганий стан на кордоні з Мексікою, чи Світ на це
https://www.unian.net/world/10422027-tr ... ossii.html
так реагує?

Я не знайшов що сталося! ДС, Ваша думка?

ВО


Хай щастить.


Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. Известная доля подорожания банковских металлов связана с коррекцией курса доллара (его индекс USDX в течение пятницы упал с уровня 96,55 к отметке 96,11 пункта), в котором фиксируется их стоимость.

Строго говоря меня больше занимает укрепление иены, "коллеги" золота как гавани безопасности" ...


Зображення


US


ДС, а сировинні валюти також стрімко ростуть! Я не про світову кризу, коли усі у драги, франк, йену, та :idea: доляр тікають. Я про те, що , як на мене, щось Трамп утнув. Доляр до всього падає, з нього тікають :(

ВО



Рост сырьевых валют - хороший знак, индикатор роста аппетитов к риску. Хотя, повторюсь, укрепление иены тревожит. Там не все гладко.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:43

Шановний Перес де Куэльяр, хочу запитати у Вас, як знавця людських душ (шутка), як знавця психології та єкономіки, дивлячись на те, скільки учора ДКСУ відшкодувало ПДВ, можна сказати, що у Яківа є номер телефону Тетяни Слюз, по якому він позавчора алярмово їй дзвонив, побачивши як стрімко зміцнюється найгарниіша, з метою уповільнити зміцнення, за подопогою відшкодування, яке, як ми бачимо не допомогло, а може й допомогло, хто його знає, де б ми ловили сьогодні той долар, якби не ПДВ. Є зв'язок між цими двома інституціями ? Чи я намагаюсь знайти чорну кішку у чорній кімнаті ?
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 25 січ, 2019 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:59

  s0v7a написав:


Усе круто в гору. LIBO напророчив...




Хай щастить.


Да, вечера с каждым днем стают все добрее и добрее.
Сегодня в пятницу-развратницу этот вечер вообще хоть до болячки прикладай.
Все разведпризнаки удачи и обогащения.
Это по ком звонит в казино колокол?
Представь, он звонит по тебе...
Значит что?
Значит вечером заплыв. Душ. Вечернее общение с Богом. Роскошный ужин. И вперед за удачей - птицей цвета ультрамарин!
https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:23

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20

Очень глубокий обзор по рынку газа
https://zn.ua/energy_market/gazodobycha ... 6162_.html

Простите, но статья "ни о чём".
Показывает полное непонимание автором основ газовой отрасли,
и очень поверхностное понимание её экономической составляющей.

Журналисты - это люди умеющие понятно объяснить то, в чём сами ничего не смыслят (с)


А давай публичную дискуссию с автором устроим ?
П.С. Вован, ты бред свой оставь при себе, Москалевич очень сильный журналист который специализируется именно на теме энергетики.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:27

імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме

"Раніше ми спостерігали сезонні коливання. Наприклад, коли аграрії зібрали врожай, але ніде було його зберігати, вони намагалися швидко продати його. Тоді валютна виручка заходила в країну і йшло зміцнення гривні. А перед Новим роком імпортери завозили товар. Тому був підвищений попит на валюту і долар дорожчав. Зараз бізнес став пристосовуватися до режиму гнучкого курсоутворення. Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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