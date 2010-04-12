Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. Известная доля подорожания банковских металлов связана с коррекцией курса доллара (его индекс USDX в течение пятницы упал с уровня 96,55 к отметке 96,11 пункта), в котором фиксируется их стоимость.
Строго говоря меня больше занимает укрепление иены, "коллеги" золота как гавани безопасности" ...
US
ДС, а сировинні валюти також стрімко ростуть! Я не про світову кризу, коли усі у драги, франк, йену, та доляр тікають. Я про те, що , як на мене, щось Трамп утнув. Доляр до всього падає, з нього тікають
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. Известная доля подорожания банковских металлов связана с коррекцией курса доллара (его индекс USDX в течение пятницы упал с уровня 96,55 к отметке 96,11 пункта), в котором фиксируется их стоимость.
Строго говоря меня больше занимает укрепление иены, "коллеги" золота как гавани безопасности" ...
US
ДС, а сировинні валюти також стрімко ростуть! Я не про світову кризу, коли усі у драги, франк, йену, та доляр тікають. Я про те, що , як на мене, щось Трамп утнув. Доляр до всього падає, з нього тікають
ВО
Рост сырьевых валют - хороший знак, индикатор роста аппетитов к риску. Хотя, повторюсь, укрепление иены тревожит. Там не все гладко.
Шановний Перес де Куэльяр, хочу запитати у Вас, як знавця людських душ (шутка), як знавця психології та єкономіки, дивлячись на те, скільки учора ДКСУ відшкодувало ПДВ, можна сказати, що у Яківа є номер телефону Тетяни Слюз, по якому він позавчора алярмово їй дзвонив, побачивши як стрімко зміцнюється найгарниіша, з метою уповільнити зміцнення, за подопогою відшкодування, яке, як ми бачимо не допомогло, а може й допомогло, хто його знає, де б ми ловили сьогодні той долар, якби не ПДВ. Є зв'язок між цими двома інституціями ? Чи я намагаюсь знайти чорну кішку у чорній кімнаті ?
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 25 січ, 2019 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Да, вечера с каждым днем стают все добрее и добрее. Сегодня в пятницу-развратницу этот вечер вообще хоть до болячки прикладай. Все разведпризнаки удачи и обогащения. Это по ком звонит в казино колокол? Представь, он звонит по тебе... Значит что? Значит вечером заплыв. Душ. Вечернее общение с Богом. Роскошный ужин. И вперед за удачей - птицей цвета ультрамарин! https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
"Раніше ми спостерігали сезонні коливання. Наприклад, коли аграрії зібрали врожай, але ніде було його зберігати, вони намагалися швидко продати його. Тоді валютна виручка заходила в країну і йшло зміцнення гривні. А перед Новим роком імпортери завозили товар. Тому був підвищений попит на валюту і долар дорожчав. Зараз бізнес став пристосовуватися до режиму гнучкого курсоутворення. Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.