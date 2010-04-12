дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. US
На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные.
настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро
Долярчик написав:.... а хто тут вчора на чергуванні був? - хто за порядком слідкував? ...та бо вони собі "гонять" ті пани, які відповідають за чистоту гілки, і взагалі, за порушення правил цього форуму!
... не знаю, чи Ви помітили, що мене вчора заблокували "безстроково"! :shock : - я був трохи оху...здивувався! - бо вчора, тільки зранку написав пару дописів на Львівській гілці нерухомості..... - і вдень, зайшов на валютну, написав одне по темі гілки, друге - прокоментував не по темі.... - ВСЕ! - його видалили, а мене блоканули на "бестроково"! :shock : .... але, сьогодні зранку бачу, що протверезіли і мене розблокували...
- ну, "гонять собі по повній програмі! - можна ж було заблокувати на сутки..... ну на тиждень(хоч не було таких підстав) - а вони написали "офтоп, провокації: заблокований безстроково"
Да, вечера с каждым днем стают все добрее и добрее. Сегодня в пятницу-развратницу этот вечер вообще хоть до болячки прикладай. Все разведпризнаки удачи и обогащения. Это по ком звонит в казино колокол? Представь, он звонит по тебе... Значит что? Значит вечером заплыв. Душ. Вечернее общение с Богом. Роскошный ужин. И вперед за удачей - птицей цвета ультрамарин! https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
Ой Libo, Libo...
Ничего в заголовке поста про "сарказм" не читали?
ЗЫ И я не хотел бы чтобы по мне звонил колокол не по Хименгуэевски, ни тем паче "в казино"! Скорее всего он звонит как раз по Вам!!!
Ну, и если Вы толковый Украинский "Штирлиц", доложите, что в Штатах произошло? Почему сейчас все побежали из доллара?
Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???
А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.
И, на самом деле, я пришел чтобы сказать, что вот например здесь - https://ru.investing.com/economic-calendar/ с 3 часов по Киеву нет данных по Америке и где-то в эту пору началось падение доллара! Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 січ, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Игорь написав:Шановний Перес де Куэльяр, хочу запитати у Вас, як знавця людських душ (шутка), як знавця психології та єкономіки, дивлячись на те, скільки учора ДКСУ відшкодувало ПДВ, можна сказати, що у Яківа є номер телефону Тетяни Слюз, по якому він позавчора алярмово їй дзвонив, побачивши як стрімко зміцнюється найгарниіша, з метою уповільнити зміцнення, за подопогою відшкодування, яке, як ми бачимо не допомогло, а може й допомогло, хто його знає, де б ми ловили сьогодні той долар, якби не ПДВ. Є зв'язок м
Дякую за приписані мені спеціальності, але я не є фахівець по ним, а простіше відповісти, складаю логічні пазли з того, яка є інформація на форумі. А також вплив і яка буде дія на валютний ринок з боку гравців і Регулятора. Не можу знати, чи є у Якова телефон Слюз, а те що гривня від ПДВ пішла на інші цілі, а не на попит валюти і не «підняла слоника», то це факт. Якщо я знаю, що буде дешевше завтра, то навіщо купувати сьогодні і ця колективна думка співпала, тому маємо, що маємо. Реакція нуль. Спекулюй, але озирайся на сезонність. Яков не бачить загрози зриву курсу гривні, тому казначейство щедро наливає ПДВ і гравці можливо прилаштують цю гривню в ОВДП.
дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. US
На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные.
настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро
А я так не дума: зарано ще прогнози робити на літо. ПС. Голда мацає 1300
ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?
Кто вас так напугал? $1000 - это две средне-киевские зарплаты. Сейчас не 90-е.
... а середніх пенсій?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
vitaliian написав:Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.
ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...