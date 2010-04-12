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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 377378379380>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 127
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
65
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:45

  Libo написав:
  дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина.
US


На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные. :idea:

настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

Мда, по ходу затяжной шатдаун может привести к значительному ослаблению доллара.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53

  Долярчик написав:.... а хто тут вчора на чергуванні був? - хто за порядком слідкував?
...та бо вони собі "гонять" ті пани, які відповідають за чистоту гілки, і взагалі, за порушення правил цього форуму!

... не знаю, чи Ви помітили, що мене вчора заблокували "безстроково"! :shock :
- я був трохи оху...здивувався!
- бо вчора, тільки зранку написав пару дописів на Львівській гілці нерухомості..... - і вдень, зайшов на валютну, написав одне по темі гілки, друге - прокоментував не по темі.... - ВСЕ!
- його видалили, а мене блоканули на "бестроково"! :shock :
.... але, сьогодні зранку бачу, що протверезіли :mrgreen: і мене розблокували...

- ну, "гонять собі по повній програмі! - можна ж було заблокувати на сутки..... ну на тиждень(хоч не було таких підстав) - а вони написали "офтоп, провокації: заблокований безстроково" :mrgreen:

... добре, хоч опам'ятались! :D

Заметил - не просто так опомнились https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4562432#p4562432... :wink:
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:а мене блоканули на "бестроково"!
.... але, сьогодні зранку бачу, що протверезіли і мене розблокували...
а вот это недоработка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:54

  Libo написав:
  s0v7a написав:


Усе круто в гору. LIBO напророчив...




Хай щастить.


Да, вечера с каждым днем стают все добрее и добрее.
Сегодня в пятницу-развратницу этот вечер вообще хоть до болячки прикладай.
Все разведпризнаки удачи и обогащения.
Это по ком звонит в казино колокол?
Представь, он звонит по тебе...
Значит что?
Значит вечером заплыв. Душ. Вечернее общение с Богом. Роскошный ужин. И вперед за удачей - птицей цвета ультрамарин!
https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
:lol: :lol: :lol:



Ой Libo, Libo...

Ничего в заголовке поста про "сарказм" не читали?

ЗЫ И я не хотел бы чтобы по мне звонил колокол не по Хименгуэевски, ни тем паче "в казино"! Скорее всего он звонит как раз по Вам!!!

Ну, и если Вы толковый Украинский "Штирлиц", доложите, что в Штатах произошло? Почему сейчас все побежали из доллара?

Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???

А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.

И, на самом деле, я пришел чтобы сказать, что вот например здесь -
https://ru.investing.com/economic-calendar/
с 3 часов по Киеву нет данных по Америке и где-то в эту пору началось падение доллара! Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 січ, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:58

  edvardd написав:настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро


Ты отпетый пессимист и паникер. Мы победим. Парус удачи и душа едины. Не вешать нос, инвествалокордины!
https://www.youtube.com/watch?v=acmc2EB6AeA
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:58

  Игорь написав:Шановний Перес де Куэльяр, хочу запитати у Вас, як знавця людських душ (шутка), як знавця психології та єкономіки, дивлячись на те, скільки учора ДКСУ відшкодувало ПДВ, можна сказати, що у Яківа є номер телефону Тетяни Слюз, по якому він позавчора алярмово їй дзвонив, побачивши як стрімко зміцнюється найгарниіша, з метою уповільнити зміцнення, за подопогою відшкодування, яке, як ми бачимо не допомогло, а може й допомогло, хто його знає, де б ми ловили сьогодні той долар, якби не ПДВ. Є зв'язок м

Дякую за приписані мені спеціальності, але я не є фахівець по ним, а простіше відповісти, складаю логічні пазли з того, яка є інформація на форумі. А також вплив і яка буде дія на валютний ринок з боку гравців і Регулятора. Не можу знати, чи є у Якова телефон Слюз, а те що гривня від ПДВ пішла на інші цілі, а не на попит валюти і не «підняла слоника», то це факт. Якщо я знаю, що буде дешевше завтра, то навіщо купувати сьогодні і ця колективна думка співпала, тому маємо, що маємо. Реакція нуль. Спекулюй, але озирайся на сезонність. Яков не бачить загрози зриву курсу гривні, тому казначейство щедро наливає ПДВ і гравці можливо прилаштують цю гривню в ОВДП.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:59

  edvardd написав:
  Libo написав:
  дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина.
US


На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные. :idea:

настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро

А я так не дума: зарано ще прогнози робити на літо.
ПС. Голда мацає 1300 :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:07

  Starikan написав:
  ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?

Кто вас так напугал? $1000 - это две средне-киевские зарплаты. Сейчас не 90-е.

... а середніх пенсій? :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:10

  vitaliian написав:Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.

ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...
а шо делать?
чик
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