По сути чушь, но заявление сделано правильно
Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:21
По сути чушь, но заявление сделано правильно
Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:23
Нос у Рождера Стоуна вполне выдающийся, и этот совет ему очень пригодится.
В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?
US
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:48
Там ляпы в каждом абзаце.
Материал рассчитанный на широкую публику.
Могу разобрать все "по косточкам". Только кому это интересно?
А так-то - да.
Москалевич очень сильный журналист (с)
Только не юля
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:51
Коррекция на рынке капиталов закончилась. Дали отбой кризисам. Можете спать спокойно. Корпоративная отчетность прекрасная. Дивиденды зашкаливают. На курсе акций есть возможность заработать. Быки рулят.
We all need to keep in mind that the SPX has rallied 60% over the course of the last three years and 330% in the last 10 years. Corrections are a normal part every bull market and a 20% drop doesn't even reach the primary trend-line for the S&P 500.
Что касается золота, то эксперты говорят, что несмотря на экономическое благополучие, геополитические и белодомовские риски растут и лучше подстраховаться.
Фед притормозит со ставками. Со следующей недели живем в условиях $1300.
Китай сдулся. Куда еще пристраивать доллар? Конечно, в золото и в нашего любимого Юджи Ямамото.
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