Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:51

дядя Caша написав:



В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?



US

Коррекция на рынке капиталов закончилась. Дали отбой кризисам. Можете спать спокойно. Корпоративная отчетность прекрасная. Дивиденды зашкаливают. На курсе акций есть возможность заработать. Быки рулят.We all need to keep in mind that the SPX has rallied 60% over the course of the last three years and 330% in the last 10 years. Corrections are a normal part every bull market and a 20% drop doesn't even reach the primary trend-line for the S&P 500.Что касается золота, то эксперты говорят, что несмотря на экономическое благополучие, геополитические и белодомовские риски растут и лучше подстраховаться.Фед притормозит со ставками. Со следующей недели живем в условиях $1300.Китай сдулся. Куда еще пристраивать доллар? Конечно, в золото и в нашего любимого Юджи Ямамото.