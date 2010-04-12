s0v7a написав:



Ой Libo, Libo...



Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???



А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.



Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.



ВО



