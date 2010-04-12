vitaliian написав:Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.
ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...
По сути чушь, но заявление сделано правильно Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается
В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?
US
Коррекция на рынке капиталов закончилась. Дали отбой кризисам. Можете спать спокойно. Корпоративная отчетность прекрасная. Дивиденды зашкаливают. На курсе акций есть возможность заработать. Быки рулят.
We all need to keep in mind that the SPX has rallied 60% over the course of the last three years and 330% in the last 10 years. Corrections are a normal part every bull market and a 20% drop doesn't even reach the primary trend-line for the S&P 500.
дядя Caша написав: В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?
US
Здається японці вже проінтервентіли проти такого падіння доляра. Викупили його.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина. US
На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные.
настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро
А я так не дума: зарано ще прогнози робити на літо. ПС. Голда мацає 1300 [/quote]
моё дело предупредить..., я например продал половину физметалла...
Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???
А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.
Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.
ВО
Отакої тобі ... Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали. Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі! В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп. А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... Про ситуацію в США вже доповів раніше.
Вован заходи и пиши, обещаю открытую дискуссию с Москалевичем
Спасибо. Воздержусь. Во-первых не имею аккаунтов в соц.сетях. Во-вторых диалог инженера и журналиста на фейсбуке, может выглядеть только как шахматная партия с голубями. Разбросают все фигуры и не оставят шансов. В-третьих мне это занятие - не интересно.
Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???
А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.
Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.
ВО
Отакої тобі ... Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали. Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі! В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп. А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... Про ситуацію в США вже доповів раніше.
до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...