RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 378379380381382>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 128
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
52%
66
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:21

  чик написав:
  vitaliian написав:Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.

ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...

По сути чушь, но заявление сделано правильно :)
Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3588
З нами з: 02.09.15
Подякував: 923 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:23

  Libo написав:
  edvardd написав:настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро


Ты отпетый пессимист и паникер. Мы победим. Парус удачи и душа едины. Не вешать нос, инвествалокордины!
https://www.youtube.com/watch?v=acmc2EB6AeA
:lol: :lol: :lol:


Нос у Рождера Стоуна вполне выдающийся, и этот совет ему очень пригодится.

Зображення

В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70328
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 8225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:48

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20

Очень глубокий обзор по рынку газа
https://zn.ua/energy_market/gazodobycha ... 6162_.html

Простите, но статья "ни о чём".
Показывает полное непонимание автором основ газовой отрасли,
и очень поверхностное понимание её экономической составляющей.

Журналисты - это люди умеющие понятно объяснить то, в чём сами ничего не смыслят (с)


А давай публичную дискуссию с автором устроим ?
П.С. Вован, ты бред свой оставь при себе, Москалевич очень сильный журналист который специализируется именно на теме энергетики.

Там ляпы в каждом абзаце.
Материал рассчитанный на широкую публику.
Могу разобрать все "по косточкам". Только кому это интересно?

А так-то - да.
Москалевич очень сильный журналист (с)
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 09.09.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:51

  дядя Caша написав:

В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?

US


Коррекция на рынке капиталов закончилась. Дали отбой кризисам. Можете спать спокойно. Корпоративная отчетность прекрасная. Дивиденды зашкаливают. На курсе акций есть возможность заработать. Быки рулят.

We all need to keep in mind that the SPX has rallied 60% over the course of the last three years and 330% in the last 10 years. Corrections are a normal part every bull market and a 20% drop doesn't even reach the primary trend-line for the S&P 500.

https://seekingalpha.com/article/423562 ... ull-market

Что касается золота, то эксперты говорят, что несмотря на экономическое благополучие, геополитические и белодомовские риски растут и лучше подстраховаться.
Фед притормозит со ставками. Со следующей недели живем в условиях $1300.
https://www.kitco.com/news/2019-01-25/W ... rices.html
Китай сдулся. Куда еще пристраивать доллар? Конечно, в золото и в нашего любимого Юджи Ямамото. :?
https://www.youtube.com/watch?v=M0Z1mFGWO-w
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6883
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03

  дядя Caша написав:
В остальном все верно: народ побежал из доллара в более рисковые активы. Но почему при этом подорожали драгметаллы и укрепилась иена!?

US




Здається японці вже проінтервентіли проти такого падіння доляра. Викупили його.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:04

  vovan_prm написав:

Там ляпы в каждом абзаце.
Материал рассчитанный на широкую публику.
Могу разобрать все "по косточкам". Только кому это интересно?

А так-то - да.
Москалевич очень сильный журналист (с)


https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 0247759291

Вован заходи и пиши, обещаю открытую дискуссию с Москалевичем
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30538
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5140 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:14

  edvardd написав:
  Libo написав:
  дядя Caша написав:Навскидку, ухудшилось настроение на финансовых рынках. Горячее стало в Латинской Америке. Однако, не все так плохо: "гавань безопасности" золото в процентном отношении выросло не так заметно как более "индустриальные" серебро и платина.
US


На улице праздник и ликование. Акции компаний сектора Медь.Золото.Серебро сегодня + 5-10%. И за ними двинулись все остальные. :idea:

настоятельно рекомендую выйти из всего перечисленного до лета...и из Медь.Золото.Серебро

А я так не дума: зарано ще прогнози робити на літо.
ПС. Голда мацає 1300 :roll:[/quote]


моё дело предупредить..., я например продал половину физметалла...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5484
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:18

  s0v7a написав:
Ой Libo, Libo...

Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???

А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.

Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.

ВО



Отакої тобі ...
Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали.
Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі! :oops:
В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп.
А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... :roll:
Про ситуацію в США вже доповів раніше. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6883
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:34

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:

Там ляпы в каждом абзаце.
Материал рассчитанный на широкую публику.
Могу разобрать все "по косточкам". Только кому это интересно?

А так-то - да.
Москалевич очень сильный журналист (с)


https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 0247759291

Вован заходи и пиши, обещаю открытую дискуссию с Москалевичем

Спасибо. Воздержусь.
Во-первых не имею аккаунтов в соц.сетях.
Во-вторых диалог инженера и журналиста на фейсбуке, может выглядеть только как шахматная партия с голубями. Разбросают все фигуры и не оставят шансов.
В-третьих мне это занятие - не интересно.

П.С. не заводись, я не ищу конфликта.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 09.09.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:37

  Libo написав:
  s0v7a написав:
Ой Libo, Libo...

Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???

А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.

Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.

ВО



Отакої тобі ...
Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали.
Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі! :oops:
В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп.
А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... :roll:
Про ситуацію в США вже доповів раніше. :wink:

до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5484
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 378379380381382>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14239 1648646
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 20:20
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11953)
25.01.2019 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.