Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:39

ЕЦБ провел совещание по денежно-кредитной политике на этой неделе, как и следовало ожидать, директивные органы сохранили процентные ставки без изменений, а также крайне гибкую позицию в отношении монетарной политики. Прилагаемое заявление ЕЦБ мало изменилось по сравнению с тем, что предлагалось в декабре прошлого года, хотя М.Драги и Ко признали риск, связанный с замедлением роста, при этом риск, связанный с перспективами роста в Еврозоне, в настоящее время снизился на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма.

Драги был осторожен, предупреждая, что дальнейшее замедление экономической ситуации может быть более глубоким и более длительным, чем предполагалось ранее, что-то говорит о том, что центральному банку может потребоваться больше времени, чтобы спустить курок(изменить учетную ставку), который ранее ожидался к концу этого года.

Опрос ZEW показал, что экономические настроения в Германии и Союзе немного улучшились, но остаются слабыми, в то время как опрос IFO показал уверенность только в оценке текущей ситуации, при этом резко снижающиеся ожидания BCI (индекс делового климата)упал в январе 2019 до 99,1 (с 101,0 в декабре 2018). Кроме того, Обследование профессиональных прогнозистов ЕЦБ, опубликованное в пятницу, показало, что рост ВВП в 2019 году теперь составляет 1,5%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%. Инфляция также была пересмотрена ниже, теперь она составляет 1,5% от предыдущего прогноза в 1,7%.

Между тем, президент США Трамп открыл второй фронт, и ни в одном из них, похоже, не готов к скорой победе. Торговая война с Китаем продолжается, с уверенными твитами о «прогрессе», противостоящем комментариям Уилбура Росса, министра торговли, который сказал, что Вашингтон и Пекин - в тысячах миль от получения резолюции.Суть проблемы -Кража технологических ноу-хау. Другой проблемой, конечно, является частичное закрытие правительства, самое продолжительное в истории США, которое продолжается уже более месяца. Сенат попытался решить эту проблему в этот четверг, но в палате представителей были заблокированы два разных законопроекта, направленных на урегулирование ситуации.

Предстоящее решение всех этих проблем не обсуждается, что означает, что игроки рынка будут продолжать искать причину для движения пар в определенном направлении. На предстоящей неделе единственными заметными данными будет отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу.



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