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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 379380381382>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 128
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
52%
66
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:39

прогноз по паре ЕВРО доллар

ЕЦБ провел совещание по денежно-кредитной политике на этой неделе, как и следовало ожидать, директивные органы сохранили процентные ставки без изменений, а также крайне гибкую позицию в отношении монетарной политики. Прилагаемое заявление ЕЦБ мало изменилось по сравнению с тем, что предлагалось в декабре прошлого года, хотя М.Драги и Ко признали риск, связанный с замедлением роста, при этом риск, связанный с перспективами роста в Еврозоне, в настоящее время снизился на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма.
Драги был осторожен, предупреждая, что дальнейшее замедление экономической ситуации может быть более глубоким и более длительным, чем предполагалось ранее, что-то говорит о том, что центральному банку может потребоваться больше времени, чтобы спустить курок(изменить учетную ставку), который ранее ожидался к концу этого года.
Опрос ZEW показал, что экономические настроения в Германии и Союзе немного улучшились, но остаются слабыми, в то время как опрос IFO показал уверенность только в оценке текущей ситуации, при этом резко снижающиеся ожидания BCI (индекс делового климата)упал в январе 2019 до 99,1 (с 101,0 в декабре 2018). Кроме того, Обследование профессиональных прогнозистов ЕЦБ, опубликованное в пятницу, показало, что рост ВВП в 2019 году теперь составляет 1,5%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%. Инфляция также была пересмотрена ниже, теперь она составляет 1,5% от предыдущего прогноза в 1,7%.
Между тем, президент США Трамп открыл второй фронт, и ни в одном из них, похоже, не готов к скорой победе. Торговая война с Китаем продолжается, с уверенными твитами о «прогрессе», противостоящем комментариям Уилбура Росса, министра торговли, который сказал, что Вашингтон и Пекин - в тысячах миль от получения резолюции.Суть проблемы -Кража технологических ноу-хау. Другой проблемой, конечно, является частичное закрытие правительства, самое продолжительное в истории США, которое продолжается уже более месяца. Сенат попытался решить эту проблему в этот четверг, но в палате представителей были заблокированы два разных законопроекта, направленных на урегулирование ситуации.
Предстоящее решение всех этих проблем не обсуждается, что означает, что игроки рынка будут продолжать искать причину для движения пар в определенном направлении. На предстоящей неделе единственными заметными данными будет отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу.

Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14
перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:45

Ладно, пора. Солнце уже садится. Иду на заплыв и дальше по программе ловить птицу цвета ультрамарин.
Туда, где звонит колокол … Он звонит по мне …
Ночью доложу. У вас уже будет зябкое морозное утро.
Будете вставать на ранний утренний туалет, можете на минутку заглянуть сюда и ознакомиться с нашими результатами...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:47

  Libo написав:
  s0v7a написав:
Ой Libo, Libo...

Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???

А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.

Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.

ВО



Отакої тобі ...
...
А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... :roll:
Про ситуацію в США вже доповів раніше. :wink:



Такі так!

От зовсім інша людина!(колективний розум). От, не дали мені український штучний інтелект зробити, а був від цого недалече. Був би не для "Масонерії", а для пересічного українця! Ну то таке...

Про ситуацію в Америці доповів дуже слабо!!! Наступний день щось розтлумачить. Там і подивимось який Ви гарний розвідник.

Сьогодні вже піду, гарного Вам вечора.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:02

  prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14
перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17

Ближайшие сопротивления пары вижу:
сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410
начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460
Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни.
Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода!
Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:11

edvardd что вас смущает в перспективах?думаете зелень надежнее?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:14

  Nickmess написав:edvardd что вас смущает в перспективах?думаете зелень надежнее?


Зависит от горизонта инвестиции.Похоже на 5ю волну, после кот будет коррекция.Но в средне долгосроке должно расти.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:21

Vitl умножаем это на невозможность купить и получаем что проще не рыпаться. на сегодян в киеве остался ОДИН банк в котором продают не по 1 грамму с наценкой. и в нем единоразово есть 100-200 грамм. НЕ больше.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:25

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:а мене блоканули на "бестроково"!
.... але, сьогодні зранку бачу, що протверезіли і мене розблокували...
а вот это недоработка))


Берия Сталину: Каганович бороду отрастил под Ленина косит
Сталин: расстрєлять
Берия: может бороду сбрить
Сталин: или так

https://maysuryan.livejournal.com/95421.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:29

  Starikan написав:
  ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?

Кто вас так напугал? $1000 - это две средне-киевские зарплаты. Сейчас не 90-е.


на сумму 149.999 грн без вопросов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

а что по паре доллар гривна?
всем всё ясно,ветку можно закрывать?
оптимистов не устраивает уровень снижения доллара,ракетчики считают личным оскорблением сегодняшние уровни и все забились в угол и не откликаются?
плюс заговорили о крахе доллара в миру,нагнетают демоны зазря?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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