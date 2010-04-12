ЕЦБ провел совещание по денежно-кредитной политике на этой неделе, как и следовало ожидать, директивные органы сохранили процентные ставки без изменений, а также крайне гибкую позицию в отношении монетарной политики. Прилагаемое заявление ЕЦБ мало изменилось по сравнению с тем, что предлагалось в декабре прошлого года, хотя М.Драги и Ко признали риск, связанный с замедлением роста, при этом риск, связанный с перспективами роста в Еврозоне, в настоящее время снизился на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма. Драги был осторожен, предупреждая, что дальнейшее замедление экономической ситуации может быть более глубоким и более длительным, чем предполагалось ранее, что-то говорит о том, что центральному банку может потребоваться больше времени, чтобы спустить курок(изменить учетную ставку), который ранее ожидался к концу этого года. Опрос ZEW показал, что экономические настроения в Германии и Союзе немного улучшились, но остаются слабыми, в то время как опрос IFO показал уверенность только в оценке текущей ситуации, при этом резко снижающиеся ожидания BCI (индекс делового климата)упал в январе 2019 до 99,1 (с 101,0 в декабре 2018). Кроме того, Обследование профессиональных прогнозистов ЕЦБ, опубликованное в пятницу, показало, что рост ВВП в 2019 году теперь составляет 1,5%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%. Инфляция также была пересмотрена ниже, теперь она составляет 1,5% от предыдущего прогноза в 1,7%. Между тем, президент США Трамп открыл второй фронт, и ни в одном из них, похоже, не готов к скорой победе. Торговая война с Китаем продолжается, с уверенными твитами о «прогрессе», противостоящем комментариям Уилбура Росса, министра торговли, который сказал, что Вашингтон и Пекин - в тысячах миль от получения резолюции.Суть проблемы -Кража технологических ноу-хау. Другой проблемой, конечно, является частичное закрытие правительства, самое продолжительное в истории США, которое продолжается уже более месяца. Сенат попытался решить эту проблему в этот четверг, но в палате представителей были заблокированы два разных законопроекта, направленных на урегулирование ситуации. Предстоящее решение всех этих проблем не обсуждается, что означает, что игроки рынка будут продолжать искать причину для движения пар в определенном направлении. На предстоящей неделе единственными заметными данными будет отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу.
Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14 перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Ладно, пора. Солнце уже садится. Иду на заплыв и дальше по программе ловить птицу цвета ультрамарин. Туда, где звонит колокол … Он звонит по мне … Ночью доложу. У вас уже будет зябкое морозное утро. Будете вставать на ранний утренний туалет, можете на минутку заглянуть сюда и ознакомиться с нашими результатами...
Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???
А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.
Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.
ВО
Отакої тобі ... ... А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... Про ситуацію в США вже доповів раніше.
Такі так!
От зовсім інша людина!(колективний розум). От, не дали мені український штучний інтелект зробити, а був від цого недалече. Був би не для "Масонерії", а для пересічного українця! Ну то таке...
Про ситуацію в Америці доповів дуже слабо!!! Наступний день щось розтлумачить. Там і подивимось який Ви гарний розвідник.
Сьогодні вже піду, гарного Вам вечора.
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14 перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17
Ближайшие сопротивления пары вижу: сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410 начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460 Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни. Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода! Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.
Vitl умножаем это на невозможность купить и получаем что проще не рыпаться. на сегодян в киеве остался ОДИН банк в котором продают не по 1 грамму с наценкой. и в нем единоразово есть 100-200 грамм. НЕ больше.
ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?
Кто вас так напугал? $1000 - это две средне-киевские зарплаты. Сейчас не 90-е.
на сумму 149.999 грн без вопросов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
а что по паре доллар гривна? всем всё ясно,ветку можно закрывать? оптимистов не устраивает уровень снижения доллара,ракетчики считают личным оскорблением сегодняшние уровни и все забились в угол и не откликаются? плюс заговорили о крахе доллара в миру,нагнетают демоны зазря?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.