prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14 перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17
Ближайшие сопротивления пары вижу: сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410 начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460 Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни. Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода! Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.
евро/долл возня в ширинке -диапазон недельный 100пп, месячный 150-160пп
для спекуляций про евро можно забыть на 9-10мес, а может и дольше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14 перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17
Ближайшие сопротивления пары вижу: сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410 начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460 Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни. Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода! Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.
евро/долл возня в ширинке -диапазон недельный 100пп, месячный 150-160пп
для спекуляций про евро можно забыть на 9-10мес, а может и дольше
Не верно. Недельный средний ход - 160пп Месячный - 335пп Большинство валютных пар проводят около 70% времени в рамках средних ходов. И, при выходе за пределы, в 90% случаев стремятся вернуться обратно. Речь о мажорах, разумеется.
В пятницу, 25 января, президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о возобновлении финансирования госрасходов и продолжении работы федерального правительства США (т.е. завершении т.н. шатдауна). Вместе с тем, как признал Трамп, выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.