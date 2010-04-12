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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 380381382383384>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 128
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
52%
66
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:32

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14
перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17

Ближайшие сопротивления пары вижу:
сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410
начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460
Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни.
Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода!
Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.


евро/долл возня в ширинке -диапазон недельный 100пп, месячный 150-160пп

для спекуляций про евро можно забыть на 9-10мес, а может и дольше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:01

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  prodigy написав:Пара евро доллар технически будет оставаться в диапазоне 1,13-1,14
перспектива изменения тренда только при преодоления уровня 1,17

Ближайшие сопротивления пары вижу:
сегодняшнее закрытие - на отметке 1,1400-1,410
начало следующей недели - в районе 1,1445-1,1460
Прогнозы можно будет строить по реакции на эти уровни.
Сегодняшняя свеча выглядит "сильно бычьей". Два средних хода!
Но при закрытии американской сессии ниже 1,1380-1,1390, утратит актуальность.


евро/долл возня в ширинке -диапазон недельный 100пп, месячный 150-160пп

для спекуляций про евро можно забыть на 9-10мес, а может и дольше

Не верно.
Недельный средний ход - 160пп
Месячный - 335пп
Большинство валютных пар проводят около 70% времени в рамках средних ходов.
И, при выходе за пределы, в 90% случаев стремятся вернуться обратно.
Речь о мажорах, разумеется.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:19

В пятницу, 25 января, президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о возобновлении финансирования госрасходов и продолжении работы федерального правительства США (т.е. завершении т.н. шатдауна).
Вместе с тем, как признал Трамп, выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:34

  Nickmess написав:edvardd что вас смущает в перспективах?думаете зелень надежнее?

меня смущает 820 на лето
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:38

edvardd даже если и так то потом 2500, а купить негде
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:42

Re: Валютный рынок в контексте

Присматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:54

  edvardd написав:
  Nickmess написав:edvardd что вас смущает в перспективах?думаете зелень надежнее?

меня смущает 820 на лето

Фантазии.И вообще не понятно, почему пошли разговоры о б аппетиту к рискам вместо убежищ.Коррекционные движения обязаны быть, но тренд они не меняют...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:19

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:полковник ЦРУ в отставке

Зауважу, в ЦРУ немає звань (відповідно військових "запасу" і "відставки"; тільки посади). В/на ЦРУ працюють багато "контрактників-проксі" (по певних актуальних напрямках).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:22

Сегодня казначейство еще компенсировало пдв

А ща внимание

5582 млн
Я в шоке.

С начала месяца уже 19 543 млн

Для сравнения в декабре было 10 млрд
В ноябре 13,3 млрд

Шок.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:29

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:С начала месяца уже 19 543 млн

Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.
Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.
Сибарит
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