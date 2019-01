Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:19

edvardd написав: полковник ЦРУ в отставке полковник ЦРУ в отставке

Зауважу, в ЦРУ немає звань (відповідно військових "запасу" і "відставки"; тільки посади). В/на ЦРУ працюють багато "контрактників-проксі" (по певних актуальних напрямках). Зауважу, в ЦРУ немає звань (відповідно військових "запасу" і "відставки"; тільки посади). В/на ЦРУ працюють багато "контрактників-проксі" (по певних актуальних напрямках).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell