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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:34
Сибарит написав: zzzzzz написав:
С начала месяца уже 19 543 млн
Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.
Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.
А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:39
Сибарит написав: zzzzzz написав:
С начала месяца уже 19 543 млн
Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.
Сволочи. У меня до сих пор из-за них доллар лежит не целованный///
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:41
Zebra написав:
Присматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Стрельнет. Возможно. Но ждать, наверное, придется не один гол...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:42
zzzzzz написав:
А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .
Не слежу.
За всем не уследишь
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:48
Сибарит написав: zzzzzz написав:
А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .
Не слежу.
За всем не уследишь
ооо..там такой движняк
Поступления от налоговых органов по состоянию на 23 были 7,164 млрд.грн , а на следующий день уже 21,465 млрд . ( +14,3 млрд.грн за один день )
Прошу специалистов как-то прокомментировать такой объем поступлений за один день.
По возврату ПДВ.
Сегодня 25.01.19 была компенсация ПДВ 5582 млн.С начала месяца уже 19 543 млн.Для сравнения в декабре было 10 млрд. В ноябре 13,3 млрд
Ну и в завершении обзора , доходы от таможни по состоянию на 24 января , традиционно отстают от прошлогодних на 2,4 млрд.грн ( -13% )
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:51
asti написав: Zebra написав:
Присматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Стрельнет. Возможно. Но ждать, наверное, придется не один гол...
Дело в другом. Стадия отчаяния позволит его набрать по минимальным ценам.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:10
Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить шатдаун на 35 дней, свидетельствуют результаты голосования.
Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.
Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе.
Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:12
zzzzzz написав:
Сегодня казначейство еще компенсировало пдв
А ща внимание
5582 млн
Я в шоке.
С начала месяца уже 19 543 млн
Для сравнения в декабре было 10 млрд
В ноябре 13,3 млрд
Шок.
Чутка придержали для красивой статистики 2018, а в январе налили задолженность за предыдущий период
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:13
Сибарит написав: чик написав: vitaliian написав:
Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.
ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...
По сути чушь, но заявление сделано правильно
Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается
мне можно я не испугаюсь
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:15
Libo написав: s0v7a написав:
Ой Libo, Libo...
Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???
А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.
Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.
ВО
Отакої тобі ...
Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали.
Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі!
В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп.
А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ...
Про ситуацію в США вже доповів раніше.
як же приємно читати вас рідною мовою
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