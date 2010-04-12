Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:48

Сибарит написав: zzzzzz написав: А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк . А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .

Не слежу.

За всем не уследишь Не слежу.За всем не уследишь

ооо..там такой движнякПоступления от налоговых органов по состоянию на 23 были 7,164 млрд.грн , а на следующий день уже 21,465 млрд . ( +14,3 млрд.грн за один день )Прошу специалистов как-то прокомментировать такой объем поступлений за один день.По возврату ПДВ.Сегодня 25.01.19 была компенсация ПДВ 5582 млн.С начала месяца уже 19 543 млн.Для сравнения в декабре было 10 млрд. В ноябре 13,3 млрдНу и в завершении обзора , доходы от таможни по состоянию на 24 января , традиционно отстают от прошлогодних на 2,4 млрд.грн ( -13% )