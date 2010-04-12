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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 381382383384>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 128
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
52%
66
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:34

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:С начала месяца уже 19 543 млн

Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.
Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.


А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:39

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:С начала месяца уже 19 543 млн

Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.
Сволочи. У меня до сих пор из-за них доллар лежит не целованный/// :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:41

  Zebra написав:Присматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Стрельнет. Возможно. Но ждать, наверное, придется не один гол...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:42

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .

Не слежу.
За всем не уследишь :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:48

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:А вы не следите за данными по доходам по ДФС и Таможне, там вообще цирк .

Не слежу.
За всем не уследишь :)


ооо..там такой движняк

Поступления от налоговых органов по состоянию на 23 были 7,164 млрд.грн , а на следующий день уже 21,465 млрд . ( +14,3 млрд.грн за один день )
Прошу специалистов как-то прокомментировать такой объем поступлений за один день.

По возврату ПДВ.
Сегодня 25.01.19 была компенсация ПДВ 5582 млн.С начала месяца уже 19 543 млн.Для сравнения в декабре было 10 млрд. В ноябре 13,3 млрд

Ну и в завершении обзора , доходы от таможни по состоянию на 24 января , традиционно отстают от прошлогодних на 2,4 млрд.грн ( -13% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:51

  asti написав:
  Zebra написав:Присматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Стрельнет. Возможно. Но ждать, наверное, придется не один гол...

Дело в другом. Стадия отчаяния позволит его набрать по минимальным ценам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:10

Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить шатдаун на 35 дней, свидетельствуют результаты голосования.
Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.
Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе.
Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:12

  zzzzzz написав:Сегодня казначейство еще компенсировало пдв

А ща внимание

5582 млн
Я в шоке.

С начала месяца уже 19 543 млн

Для сравнения в декабре было 10 млрд
В ноябре 13,3 млрд

Шок.

Чутка придержали для красивой статистики 2018, а в январе налили задолженность за предыдущий период
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:13

  Сибарит написав:
  чик написав:
  vitaliian написав:Наприклад, імпортери зрозуміли, що у зимовий сезон долар дорожчатиме перед святами, тому придбали його заздалегідь. Через це ми практично не побачили коливань у грудні", - пояснює Яків Смолій.

ну чушь же - зрозумилы только в этом годе и все сразу и т.д...

По сути чушь, но заявление сделано правильно :)
Не всю информацию можно нести в широкие массы - половина не поймет, а вторая половина испугается :)

мне можно я не испугаюсь :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:15

  Libo написав:
  s0v7a написав:
Ой Libo, Libo...

Да, и за 20 лет независимости уже стоило бы как умному украинский язык выучить! Или слабо???

А вообще, мне cдается, что Вы коллективный разум для поддержания интереса к этому чату.

Так что Libo, я серъезно жду доклада, о том, что сейчас в Америке происходит.

ВО



Отакої тобі ...
Ще б не вистачало, щоб москалем обізвали.
Насправді я є україновомний, з класичного полтавського села, з хрестоматійною та еталонною українською мовою ... Можна на етно виставки вивозити і виставляти... гроші на мені заробляти. Та й не малі! :oops:
В роду ані краплини чужої крові. 100% укроп.
А про колективний розум ... нехай це залишиться моєю маленькою таємничкою ... не відкидай можливості випробування штучного україномислячого інтелекту... Масонерією. Даю таку натирочку для подальшого аналізу ... :roll:
Про ситуацію в США вже доповів раніше. :wink:
як же приємно читати вас рідною мовою
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