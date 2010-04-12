"Эпицентр К" заявляет о задержке грузов на таможне
"Для нас стало абсолютной неожиданностью изменение подходов Государственной фискальной службы Украины (ГФС) к определению таможенной стоимости импортируемых товаров. Начиная со второй декады января 2019 года сотрудники таможенных органов стали безосновательно требовать существенного повышения заявленной нами таможенной стоимости (базы) ввозимых товаров", - сообщили в компании "Эпицентр К".
ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?
у меня вопрос другого плана , а не боитесь ли вы хранить деньги дома ? или у вас все серьезно банковское хранилище дома и частная охрана приставлена к вам и вашему дому ? Довольно много у нас в Украине квартирных краж , самых разных, всюду, и это не где-то там, а конкретно у тех людей которых я лично знаю и которым говорю почти каждый день - "добрый день! " . Обворовывают всех и депутатов и простых смертных и в домах с консьержем и в квартирах с пультовой охраной . Если вы не потратили на безопасность хранения дома ваших активов хотя бы $ 5000-15000 ( это и взломостойкие двери, окна, сигнализация в стенах ( от разрушения) охранная сигнализация , сейфы и т.д.) то хранить сколь либо значимые сумы более $10 000 дома ( а особенно наличкой ) категорически не рекомендую . 10к $ это скажем так минимальные сумы с которыми попрощались некоторые мои знакомые после квартирных краж . Я не пугаю. Я просто складываю свое мнение .
Востаннє редагувалось yama в Суб 26 січ, 2019 00:28, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:Прошу специалистов как-то прокомментировать такой объем поступлений за один день.
Я не специалист, но прокомментировать могу По нашему любимому анализу ликвидности такого масштаба всплесков замечено не было. Счета налоговой, на которые мы платим, находятся в казначействе. Можно предположить, что копать тут нужно в сторону регламента движения средств внутри казначейства со счетов налоговой непосредственно в бюджет. Я даже пытаться не буду.
yama написав:мне можно я не испугаюсь
Попробуйте убедить в этом Смолия Потом нас напугаете
ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Privat24 с 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях». Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.