Додано: Суб 26 січ, 2019 00:26

ugoreksupernas написав: Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"? Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?

у меня вопрос другого плана , а не боитесь ли вы хранить деньги дома ? или у вас все серьезно банковское хранилище дома и частная охрана приставлена к вам и вашему дому ? Довольно много у нас в Украине квартирных краж , самых разных, всюду, и это не где-то там, а конкретно у тех людей которых я лично знаю и которым говорю почти каждый день - "добрый день! " . Обворовывают всех и депутатов и простых смертных и в домах с консьержем и в квартирах с пультовой охраной . Если вы не потратили на безопасность хранения дома ваших активов хотя бы $ 5000-15000 ( это и взломостойкие двери, окна, сигнализация в стенах ( от разрушения) охранная сигнализация , сейфы и т.д.) то хранить сколь либо значимые сумы более $10 000 дома ( а особенно наличкой ) категорически не рекомендую . 10к $ это скажем так минимальные сумы с которыми попрощались некоторые мои знакомые после квартирных краж. Я не пугаю. Я просто складываю свое мнение .