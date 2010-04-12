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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 381382383384

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 128
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
52%
66
3. 28.50 - 30
23%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:22

"Эпицентр К" заявляет о задержке грузов на таможне
"Для нас стало абсолютной неожиданностью изменение подходов Государственной фискальной службы Украины (ГФС) к определению таможенной стоимости импортируемых товаров. Начиная со второй декады января 2019 года сотрудники таможенных органов стали безосновательно требовать существенного повышения заявленной нами таможенной стоимости (базы) ввозимых товаров", - сообщили в компании "Эпицентр К".


https://interfax.com.ua/news/economic/561469.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:26

  ugoreksupernas написав:Народ, может не в тот раздел. Скажите безопасно ли стабильно покупать в банках валюту, не большие закупки по 1000$ в месяц? Или все же лучше не рисковать, и закупать частями, или вовсе в обменниках? Что бы государственные "структуры" не спросили, "от куда деньги, Зин"?

у меня вопрос другого плана , а не боитесь ли вы хранить деньги дома ? или у вас все серьезно банковское хранилище дома и частная охрана приставлена к вам и вашему дому ? Довольно много у нас в Украине квартирных краж , самых разных, всюду, и это не где-то там, а конкретно у тех людей которых я лично знаю и которым говорю почти каждый день - "добрый день! " . Обворовывают всех и депутатов и простых смертных и в домах с консьержем и в квартирах с пультовой охраной . Если вы не потратили на безопасность хранения дома ваших активов хотя бы $ 5000-15000 ( это и взломостойкие двери, окна, сигнализация в стенах ( от разрушения) охранная сигнализация , сейфы и т.д.) то хранить сколь либо значимые сумы более $10 000 дома ( а особенно наличкой ) категорически не рекомендую . 10к $ это скажем так минимальные сумы с которыми попрощались некоторые мои знакомые после квартирных краж :( . Я не пугаю. Я просто складываю свое мнение .
Востаннє редагувалось yama в Суб 26 січ, 2019 00:28, всього редагувалось 2 разів.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:26

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Прошу специалистов как-то прокомментировать такой объем поступлений за один день.

Я не специалист, но прокомментировать могу :)
По нашему любимому анализу ликвидности такого масштаба всплесков замечено не было. Счета налоговой, на которые мы платим, находятся в казначействе. Можно предположить, что копать тут нужно в сторону регламента движения средств внутри казначейства со счетов налоговой непосредственно в бюджет.
Я даже пытаться не буду.

  yama написав:мне можно я не испугаюсь

Попробуйте убедить в этом Смолия :)
Потом нас напугаете :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:27

  Сибарит написав:
  yama написав:мне можно я не испугаюсь

Попробуйте убедить в этом Смолия :)
Потом нас напугаете :)

а что за персонаж ? :oops:
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:31

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:а что за персонаж ?

Автор цитаты, которую мы обсуждаем :)
А еще он начальник НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:38

Re: Валютный рынок в контексте

ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Privat24 с 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях». Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.
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