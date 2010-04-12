Додано: Суб 26 січ, 2019 01:01

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в четверг относительно доллара на 8,28 коп., на торгах пятницы понизился на 3,08 коп., оказавшись на уровне 27,8173 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,98 коп., составил 27,8241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 25 января с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись к 27,90/27,95 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Несколько забегая вперед, заметим, что, вероятно, эти первые сделки по заметно выросшим ценам, оказавшиеся достаточно объемными, определили рост средневзвешенного курса безналичного «американца».



Основным поводом для этого заметного курсового отскока «американца» стало заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 199,2 млн. грн. к отметке

57 695,9 млн. грн. Гривни на рынке стало больше после масштабной (до 6,0 млрд. грн.) компенсации НДС Казначейством и погашения Минфином гривневых ОВГЗ.

Тем не менее, значение «привеса» на коррсчетах НБУ оказалось намного ниже, чем сумма гривневого «вброса» финансовыми властями Киева. Думается, нацвалюту бизнес успел в значительной степени утилизировать на текущие расходы. Этим поясняется итоговое замедление «бычьего» тренда безналичного доллара 25 января.



Тем временем, спустя 5 минут, на 10.05 Киева СКВ на МЕЖБАНКЕ инициировала коррекцию, опустившись вначале к 27,84/27,87, а через 20 минут консолидировалась на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, которую не покидала до 11.35, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Вскоре дефицит покупателей обеспечил «техническое» преобладание оферов доллара, цена которого около 11.36 понизилась до 27,79/27,81 UAH/USD.



Полдень рынок «зеленого» безнала встречал на цифре 27,74/27,79 UAH/USD.

Коррекция доллара, меж тем, стала замедляться, а котировки «американца» начали сужать спред, оказавшись около 12.32 на уровне 27,75/27,78 UAH/USD. На фоне этих значений межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.13.



С 14.00 «американец» ограничился копеечным расширением «маржи» (27,75/27,79 UAH/USD), а буквально перед закрытием торгов, около 15.40 Киева, обозначил символический рост к 27,755/27,790 UAH/USD.

В дальнейшем доллар на опустевшем МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ не покидал район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,760/27,795 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 25 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8173 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,47% с 27,6883 UAH/USD до 27,8173 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 25 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 января, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на украинском рынке заметно выросла гривневая ликвидность из-за масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином. Получив «на руки» гривню, экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты на текущие нужды.



Во-вторых, на финише недели растет значимость так называемого «пятничного синдрома», предписывавшего значительной части игроков межбанка вхождение в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье, обезопасив свои активы от неожиданностей.



В-третьих, очевидное замедление роста курса доллара поясняется отсутствие в должном объеме покупателей СКВ. Время активных покупок валюты импортерами еще не пришло, а до сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще добрая неделя.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за выросшей гривневой ликвидности экспортеры ограничились «обязательными» продажами части внешнеторговой выручки.



Во-вторых, как мы указали выше, на рынке наблюдалась нехватка системных покупателей (импортеров и «варягов»).



Как и накануне, на торгах межбанка отсутствовал НБУ - нынче в интервенциях регулятора не было нужды.



И снова наличный рынок следовал за курсовой динамикой валютного межбанка. Стартовав 25-го высокими уровнями цен, наличная пара доллар-гривня под воздействием дообеденной коррекции безналичного «американца» динамично снижалась.



После обеда безналичный доллар прекратил снижение и даже немного приподнялся. Эти курсовые хроники тотчас скопировал наличный рынок, продемонстрировав предфинишный отскок цен в паре доллар-гривня. Мы не исключаем, что кроме «первоисточника» послеобеденного роста в лице «зеленого» безнала, у наличного рынка был второй «бычий» драйвер: «пятничный синдром», предписывавший значительному отряду игроков входить перед выходными в более надежную, чем гривня, валюту.



Большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) завершили пятничную сессию в балансе спроса и предложения, что, полагаю, позволили ликвидностям как минимум, повторить показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, где обороты оказались ниже, чем в четверг. Кроме того, запорожские валютчики похвалились незначительным ростом оборотов, состоявшимся, несмотря на итоговый «перекос» тамошнего рынка в сторону спроса.



Символически нарастил обороты и рынок Днепра.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы), офера стали ниже на на 5,0-10,0 коп. (лидерство в снижении сохранила за собой столица).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо потеряли 3,0-5,0 коп. (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп. (Запорожье). Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 5,0-7,0 коп.



Продемонстрировав в целом нисходящую динамику в паре доллар-гривня в течение пятницы, наличный рынок в качестве прогноза на ближайшую сессию межбанка предлагает такой же сюжет. Возможно, так и будет, однако, полагаю нелишне напомнить, что в подобном ключе, от курсового максимума на старте торгов ко внутридневному минимуму по состоянию на полдень, проходила пятничная сессия в безналичной паре доллар-гривня. При этом, подчеркнем, средневзвешенный курс «американца» вырос. Очевидно, подобная картина будем наблюдаться и на понедельничной сессии межбанка, и для этого варианта сценария существует «базовый» аргумент: следующая неделя будет последней в январе, а, как известно, на финише месяца активные покупки безналичной СКВ совершают импортеры. Так что, у рынка «зеленого» безнала будет хороший шанс сохранить «бычий» тренд на ближайшей сессии.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 25 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,75-77/27,83-85 UAH/USD, евро – 31,57-62/31,70-75 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня вышеупомянутое равновесие покупок и продаж нуждалось в ценовой поддержке. Котировки наличного доллара снижались сообразно стартовавшей с 10.05 Киева коррекции курса безналичного «американца» на межбанке.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,58/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня сменился «боковиков», сопровождаясь «размытыми» котировками. Источником подобного настроения стала терминация отката СКВ на межбанке, которую клиенты транслировали на наличный рынок.



Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить символический» прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «твердую четверку», едва заметно повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 25 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 5,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 5,0-7,0 коп., позиция «предложение» потеряла столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,75-77/27,83-85 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 25-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты с довольно высоких уровней цен, сформированных закрытием предыдущих торгов в паре доллар-гривня на подъеме.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре снижалась, реагируя на нисходящий тренд «зеленого» безнала. Кроме того, дисконтирование цен наличного доллара требовали мероприятия по выравниванию рынка.



В результате к 12.10 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,58/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня сменился «боковиков», сопровождаясь «размытыми» котировками. Источником подобного настроения стала терминация отката СКВ на межбанке, которую клиенты транслировали на наличный рынок.



Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить символический» прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», едва заметно повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 января биды оптового наличного доллара повысились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 5,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 24 января обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0-7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 января уровнями 31,57-62/31,70-75 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечный рост бидов на фоне снижения оферов на 5,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 3,0-8,0 коп., позиция «предложение» снизилась на 5,0-13,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 24-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение первой половины четверга «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 25-го почти не интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1322 к $1,1397 прибавив в течение этого промежутка времени изрядные 75 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив в течение пятницы более значимую позицию «спрос», отреагировали на рост евро на мировом валютном рынке. А скромность роста наличной пары евро-гривня в течение дня стала следствием того, что основной «привес» пары евро-доллар «в миру» состоялся после 17.00 Киева, когда наши валютчики уже свернули торговлю (напомним, что речь идет о пятнице).



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1301, пара евро-доллар тотчас инициировала ралли, которое поначалу не отличалось высокой динамикой, заметно ускорившись уже после 16.00 Киева.



Рост исчерпался около 18.00, когда пара евро-доллар консолидировалась в широком диапазоне $1,1397-1,1412, который не покидала до полуночи…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пятничные оптимистичные настроения на фондовых рынках способствуют росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс, курсы иены и франка около 114.50 Киева оказались под давлением.



Курс пары доллар-иена вырос с уровня ¥109,50 до ¥109,89.



Пара евро-иена выросла почти на 90 пунктов до отметки 1¥24,66.



Курс пары евро-франк поднялся на 50 пунктов до уровня 1,1309.



ЕЦБ понизил свой прогноз индекса ВВП на 2019 год с +1,8% до +1,5%, а на 2020 год с +1,6% до +1,5%. Прогноз на годовой уровень инфляции за 2019 год снижен с +1,7% до +1,5%, за 2020 год - с +1,6% до +1,5%.



Немецкое правительство понизило свой прогноз на темпы роста в стране за 2019 год с уровня +1,8% до +1,0%, рост экономики в 2020 году ожидается на уровне +1,6%.



Опубликованное 25-го значение индекса деловых настроений IFO в Германии за январь является минимальным с марта 2016 года.



Кроме роста аппетита к риску, доллар США дешевел на европейской сессии форекса относительно большинства основных мировых валют на информации об аресте бывшего политического советника американского президента Дональда Трампа - Роджера Стоуна.



Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,3%.



Р.Стоун был арестован в пятницу во Флориде в рамках расследования дела о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, включая такие, как оказание давления на свидетелей, препятствование правосудию и дача ложных показаний, говорится в сообщении офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера.



Пара евро-доллар по состоянию на 15.55 Киева торгуется на уровне $1,1349 по сравнению с $1,1304 на закрытие предыдущей сессии.



Накануне евро подешевел на 0,7% относительно доллара на комментариях председателя Евроцентробанка Марио Драги, ослабивших ожидания подъема базовой ставки в еврозоне в этом году.



М.Драги заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения.



В пятницу два представителя дали понять, что не уверены в возможности подъема базовой процентной ставки Центробанком в текущем году. Член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, а также член правления ЕЦБ Бенуа Кёре заявили в интервью Bloomberg TV в Давосе, что Центробанк продолжает оценивать темпы замедления экономического подъема в еврозоне и возможность повышения ставки будет зависеть от этой оценки.



Фунт стерлингов дорожает относительно доллара на сообщениях британских СМИ о том, что североирландские юнионисты поддержат запасной план по Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе голосования в следующий вторник.

Курс фунта к доллару увеличился до $1,3098 против $1,3066 на закрытие предыдущей сессии.



Британская валюта теряет 0,1% относительно евро в ходе торгов в пятницу, но завершает неделю самым значительным ростом с сентября 2017 года.

Пара евро-фунт торгуется на уровне £0,866 против £0,865 накануне. С начала недели фунт подорожал на 1,9% относительно евро и на 1,6% к доллару.



Около 17.00 Киева иена снизилась после позитивной динамики фондовых индексов Европы на фоне улучшения склонности к риску. Пара доллар-иена поднялась к ¥110, и «быкам» не хватило сил для роста. Индекс доллара USDX остается в районе 96,17 пункта. Рост пары доллар-иена ограничен на ¥110,75 и ¥111,50 , уровни поддержки проходят на ¥109,60, ¥108,90 и ¥108,20.



Доллар США вырос незначительно против швейцарского франка и продолжил рост выше 0,9930, благодаря росту на фондовых рынках Европы и общего улучшения склонности к риску. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,08%.

Новости из Британии, что партия ДЮП планирует поддержать новый план Терезы Мэй. Индекс доллара снижается.



Таким образом, в пятницу акции растут, поскольку доходы корпораций укрепили уверенность инвесторов в здоровом состоянии экономики, а доллар, являющийся защитным активом, снижается.



Также появился шанс прекращения шатдауна правительства США.



Доходность казначейских облигаций выросла, но доллар ослаб против большинства основных валют. S&P 500, Dow и Nasdaq выросли, так как трейдеры, по-видимому, проигнорировали слабые прогнозы на 2019 год от технологического гиганта Intel.



Акции горнодобывающих, автомобильных и технических компаний помогли поднять индекс Stoxx Europe 600, после того как все основные рынки Азии выросли. Вдобавок оптимизм инвесторов усилили сообщения о том, что Федрезерв раздумывает об ускоренном сокращения своего баланса, в сравнении с тем, что ожидалось ранее.



Все возвращается к гибкости. В декабре, когда Пауэлл сказал: «Нет, это на автопилот», рынок сошел с ума.

Теперь они показывают, что стали более гибкими. Рынок просто хочет, чтобы они были гибкими.



Несмотря на пятничный рост, мировые акции готовятся к своему первому недельному падению в 2019 году, поскольку инвесторы поставили под сомнение масштабы пост-рождественского ралли по мере продолжения сезона квартальной отчетности.



Bloomberg отмечает, что доллар падает в пятницу на фоне широкого роста мировых акций.



Доллар фиксирует наибольшее падение за две недели также из-за политических споров по поводу ареста Роджера Стоуна и принудительного закрытия одного из самых оживленных аэропортов страны из-за нехватки персонала, что сказывается на настроениях.



Индекс доллара USDX теряет 0.6%, находясь в 19.13 Киева пятницы на уровне 95,85 пункта.

Индекс доллара Bloomberg изо всех сил пытается закрыться выше 200-недельного скользящего среднего значения.



К проблемам американской валюты приписывают арест республиканца Роджера Стоуна, соратника президента США Дональд Трамп, поскольку инвесторы опасаются, что этот арест приведет к новым политическими проблемам главы государства в связи с российским расследованием. Может быть дан ход вопросу об импичменте. Но пока перспективы такого сценария очень туманны, отмечают аналитики.



Стоун был арестован в пятницу во Флориде в рамках расследования дела о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года.



Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, включая такие, как оказание давления на свидетелей, препятствование правосудию и дача ложных показаний, говорится в сообщении офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера.



По словам обвинения, Стоун сделал «многочисленные ложные заявления» по поводу некоей «Организации 1» (описание из текста обвинения позволяет предположить, что речь идет о портале Wikileaks) во время ответов на вопросы в комитетах по разведке палаты представителей и Сената США. Стоун уже шестой по счету бывший советник Дональда Трампа, которому были предъявлены те или иные обвинения в рамках данного расследования.



Экономические данные по США в пятницу не были опубликованы из-за того, что шатдаун парализовал работу ряда ведомств, отвечающих за соответствующие статистические публикации. Трейдеры ожидают развития торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе и заседания FOMC.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 25-го уровнями 31,57-62/31,70-75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы двухкопеечный рост бидов на фоне снижения оферов на 5,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 25 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», едва заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 3,0-7,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 5,0-13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 января по спросу и по предложению не изменились.



Судя по всему, стартовые сделки с безналичным долларом на отечественном валютном межбанке по выросшим заметно ценам оказались достаточно значительными, позволив средневзвешенному курса безналичного «американца» сохранить восходящий тренд, по сравнению с предыдущей сессией. Иначе говоря, рынок «зеленого» безнала в отсутствие дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение ОВГЗ на изрядную сумму) возвращается к «прежним ценностям», реагируя на мероприятия Казначейства и Минфина, время от времени погашающего гривневые облигации.



В пятницу на рынке безналичного «американца» с 10.05 Киева стартовала коррекция, на первый взгляд противореча заметному росту гривневой ликвидности из-за действий Казначейства и погашения ОВГЗ Минфином. Однако, судя по всему, отечественный бизнес достаточно сильно «изголодался» по безналичной нацвалюте, довольно быстро утилизировав ее излишки на текущие нужды.

Об этом свидетельствует несовпадение «привеса» объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с суммой расширения гривневого ресурса вследствие действий киевских финансовых властей.



Кроме того, как мы неоднократно подчеркивали, время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, как, впрочем, и сезон репатриации дивидендов «варягами». На это указывали сводки с торгов валютного межбанка непосредственными их участниками, констатировавшие дефицит покупателей.



В этом контексте рискнем предположить, что утренний курсовой «залет» безналичного «американца» до уровня 27,90/27,95 UAH/USD был связан с приходом в страну изрядной суммы СКВ из-за рубежа (финансирование выборов или крупная экспортная поставка), которую при содействии официальных властей продали по высокой цене, сохранив «бычий» тренд средневзвешенного курса доллара.



Полагаю, на новой, последней неделе января «зеленые быки» сохранят свое присутствие на межбанке, поддерживаемые импортерами.



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