А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57
А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:00
Сибарит
Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?
В каких
Финбаланс
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Живите своим умом!
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