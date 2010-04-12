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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 382383384385

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 130
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
51%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57

  Сибарит написав:
  yama написав:а что за персонаж ?

Автор цитаты, которую мы обсуждаем :)
А еще он начальник НБУ.


А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
https://www.slovoidilo.ua/2018/02/05/in ... s-partnery
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:00

Сибарит

Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?
В каких

Финбаланс
Львівська міськрада не виключає позов до Кабміну через депозитну заборону

Одеська влада планує вкласти вільні бюджетні кошти в держоблігації

Сумська міськрада не планує вкладати вільні кошти в держоблігації

https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ ... sits-1.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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