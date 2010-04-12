А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57
А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:00
Сибарит
Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?
Финбаланс
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Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:16
Чтоб филигранно отточить формулировки, мы не платим на счета налоговой, мы платим непосредственно на бюджетные счета, которые находятся в Казначействе. Но по сути, думаю, вы совершенно правы, такой всплеск по отчетности вероятно связан с регламентом переброски средств внутри казначейства на какие-то общие счета, по которым и приводятся обобщенные данные.
По проведенной реформе ДФС налоговая перестала быть собирателем налогов, а несет только контролирующие и сервисные функции.
Хотя есть исключения, например, ЕСВ действительно платятся на счета именно налоговой в казначействе, впрочем ЕСВ-отчисления в пенсионный-как бы и налогом не являются.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:33
vovan_prm
кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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