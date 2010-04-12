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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 383384385386>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 131
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
10
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57

  Сибарит написав:
  yama написав:а что за персонаж ?

Автор цитаты, которую мы обсуждаем :)
А еще он начальник НБУ.


А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
https://www.slovoidilo.ua/2018/02/05/in ... s-partnery
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:00

Сибарит

Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?

Финбаланс
Львівська міськрада не виключає позов до Кабміну через депозитну заборону

Одеська влада планує вкласти вільні бюджетні кошти в держоблігації

Сумська міськрада не планує вкладати вільні кошти в держоблігації

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:16

  Сибарит написав:Счета налоговой, на которые мы платим, находятся в казначействе. Можно предположить, что копать тут нужно в сторону регламента движения средств внутри казначейства со счетов налоговой непосредственно в бюджет.


Чтоб филигранно отточить формулировки, мы не платим на счета налоговой, мы платим непосредственно на бюджетные счета, которые находятся в Казначействе. Но по сути, думаю, вы совершенно правы, такой всплеск по отчетности вероятно связан с регламентом переброски средств внутри казначейства на какие-то общие счета, по которым и приводятся обобщенные данные.
По проведенной реформе ДФС налоговая перестала быть собирателем налогов, а несет только контролирующие и сервисные функции.

Хотя есть исключения, например, ЕСВ действительно платятся на счета именно налоговой в казначействе, впрочем ЕСВ-отчисления в пенсионный-как бы и налогом не являются.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:33

vovan_prm

кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:50

  asti написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:С начала месяца уже 19 543 млн

Так, пожалуй, и долгов по НДС не останется.Не такая уж и плохая тенденция. Судя по отсутствию ажиотажа на МБ, время тоже выбрано весьма удачно.
Сволочи. У меня до сих пор из-за них доллар лежит не целованный/// :(


А вы наверно планку слива на 29 установили ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:53

Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.

Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило в ввиле компенсации пдв
Среда 3 млрд
Четверг 6 млрд
Пятница 5,5 млрд

Всего за январь 19,5 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02

  zzzzzz написав:Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило


Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного. :mrgreen:

По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:09

И только небо тебя поманит, синим взмахом её крыла …
- $150 :?
Если кто-то из вас мне скажет, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в анналах родной природы этой твари в помине нет, что в дальние страны подалась она навсегда, я вам заявляю - это полная ерунда! И сегодня ночью продемонстрирую вам её синие пёрышки... :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:19

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило


Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного. :mrgreen:

По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.

Как раз по логике все сходиться. Просто бакс был сильно переоценен в послекризисные годы из-за панической надбавки, и сейчас он плавно падает к своей реальной цене согласно экономическим показателям.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:- $150
снова в минусе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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