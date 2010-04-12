А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57
А ще він доларовий мультимільйонер, що отримує 10-ки млн. грн. як рантьє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:00
Сибарит
Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?
Финбаланс
Львівська міськрада не виключає позов до Кабміну через депозитну заборону
Одеська влада планує вкласти вільні бюджетні кошти в держоблігації
Сумська міськрада не планує вкладати вільні кошти в держоблігації
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:16
Чтоб филигранно отточить формулировки, мы не платим на счета налоговой, мы платим непосредственно на бюджетные счета, которые находятся в Казначействе. Но по сути, думаю, вы совершенно правы, такой всплеск по отчетности вероятно связан с регламентом переброски средств внутри казначейства на какие-то общие счета, по которым и приводятся обобщенные данные.
По проведенной реформе ДФС налоговая перестала быть собирателем налогов, а несет только контролирующие и сервисные функции.
Хотя есть исключения, например, ЕСВ действительно платятся на счета именно налоговой в казначействе, впрочем ЕСВ-отчисления в пенсионный-как бы и налогом не являются.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:33
vovan_prm
кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:50
А вы наверно планку слива на 29 установили ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:53
Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило в ввиле компенсации пдв
Среда 3 млрд
Четверг 6 млрд
Пятница 5,5 млрд
Всего за январь 19,5 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02
Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного.
По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:09
И только небо тебя поманит, синим взмахом её крыла …
- $150
Если кто-то из вас мне скажет, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в анналах родной природы этой твари в помине нет, что в дальние страны подалась она навсегда, я вам заявляю - это полная ерунда! И сегодня ночью продемонстрирую вам её синие пёрышки...
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:19
Как раз по логике все сходиться. Просто бакс был сильно переоценен в послекризисные годы из-за панической надбавки, и сейчас он плавно падает к своей реальной цене согласно экономическим показателям.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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