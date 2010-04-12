Додано: Суб 26 січ, 2019 10:33

vovan_prm



кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,

а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.