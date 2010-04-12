RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 383384385386

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 131
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
10
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:33

  prodigy написав:vovan_prm

кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу

Есть такое.
Обратите внимание, что технически напрашивается коррекция.
Но фунт - парень темпераментный и, если какая-то позитивная новость забросит его выше отметки 1,33 и сумеет там закрепиться, то дорога от 1,34 до 1,44 вообще свободна.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 09.09.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:34

  edvardd написав:до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...


Мало ли эпатажных и ненормальных ... И в ЦРУ тоже такие кренделя бывают ... Таких дауншифтеров и свидетелей апокалипсиса полно везде.
А ты сам зачем тогда из золота вышел? Жить не на что, покупки, инвестиции? Или уже сам разуверился в БП?
И что означает покупка фазенды? Капитан военной разведки Либо тоже хочет поместье на берегу Псла или Хорола, но это отнюдь не означает, что у него есть точные данные о скором приближении БП. Наоборот. Он вам обещает в скором времени большие перемены и зажиточную жизнь. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6887
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:37

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило


Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного. :mrgreen:

По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.

погано ви слухали Степана Генадыйовича Демуру , "рынку плевать на фундаментальный анализ"
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 557
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:37

Николаев 27,65/27,85 с утра и до сих пор (Декабристов, Ц.Рынок)
fler
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 07.08.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:39

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:- $150
снова в минусе


Это был четвертый раз … Общий плюс $700. Так что напрасно ты обрадовался.
А еще вчера портфель +3%. Наоборот нас все пока только радует. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6887
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:42

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:- $150
снова в минусе


Улыбнуло. Обратил внимание на слово СНОВА. Типа вечный лузер в компании успешных, умных и богатых ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6887
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:45

  Alex2006 написав:
  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило


Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного. :mrgreen:

По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.

Как раз по логике все сходиться. Просто бакс был сильно переоценен в послекризисные годы из-за панической надбавки, и сейчас он плавно падает к своей реальной цене согласно экономическим показателям.


У кого сходится, а у кого и нет.
Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30564
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3004 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
12
2
1
  #<1 ... 383384385386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14239 1648950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 20:20
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11962)
26.01.2019 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.