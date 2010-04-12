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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:23
Libo написав:
- $150
снова в минусе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:33
prodigy написав:vovan_prm
кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу
Есть такое.
Обратите внимание, что технически напрашивается коррекция.
Но фунт - парень темпераментный и, если какая-то позитивная новость забросит его выше отметки 1,33 и сумеет там закрепиться, то дорога от 1,34 до 1,44 вообще свободна.
Только не юля
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:34
edvardd написав:
до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...
Мало ли эпатажных и ненормальных ... И в ЦРУ тоже такие кренделя бывают ... Таких дауншифтеров и свидетелей апокалипсиса полно везде.
А ты сам зачем тогда из золота вышел? Жить не на что, покупки, инвестиции? Или уже сам разуверился в БП?
И что означает покупка фазенды? Капитан военной разведки Либо тоже хочет поместье на берегу Псла или Хорола, но это отнюдь не означает, что у него есть точные данные о скором приближении БП. Наоборот. Он вам обещает в скором времени большие перемены и зажиточную жизнь.
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Libo
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:37
Ой+ написав: zzzzzz написав:
Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило
Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного.
По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.
погано ви слухали Степана Генадійовича Демуру , "рынку плевать на фундаментальный анализ"
Востаннє редагувалось yama
в Суб 26 січ, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:37
Николаев 27,65/27,85 с утра и до сих пор (Декабристов, Ц.Рынок)
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:39
Мизантрóп написав: Libo написав:
- $150
снова в минусе
Это был четвертый раз … Общий плюс $700. Так что напрасно ты обрадовался.
А еще вчера портфель +3%. Наоборот нас все пока только радует.
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Libo
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:42
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Libo
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:45
Alex2006 написав: Ой+ написав: zzzzzz написав:
Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
Казначейство рекордные суммы за 3 дня налило
Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного.
По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.
Как раз по логике все сходиться. Просто бакс был сильно переоценен в послекризисные годы из-за панической надбавки, и сейчас он плавно падает к своей реальной цене согласно экономическим показателям.
У кого сходится, а у кого и нет.
Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:27
zzzzzz написав:
Даже не знаю как поведет себя курс в понедельник.
НБУ зранку побачить обсяги попиту/пропозиції.Якщо буде сильний дисбаланс - гаситиме ажіотаж.Думаю,що не дасть піднятись вище 28.00.
А у вівторок вже можливий надлишок.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:40
zzzzzz написав:
У кого сходится, а у кого и нет.
Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.
некоторые товарные позиции
( электросчетчики) из Словении ,таки да, тормознулись и очень серьезно еще с декабря прошлого года и обещают на март, до этого обещали на конец января . Между делом в Украине остался чуть ли не один производитель у которого есть электро счетчики ( на моменте)...Возможно кто-то очень хорошо и успешно пробует монополизировать рынок (при этом даже Львовское облэнерго не может достать нужные счетчики готова хоть у частников за нал брать а нету ...)
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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