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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 385386387388>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 131
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
10
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:52

Бом-бом-бом...

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:
  Libo написав:- $150
снова в минусе


Улыбнуло. Обратил внимание на слово СНОВА. Типа вечный лузер в компании успешных, умных и богатых ...
:lol: :lol: :lol:


Вітаюсь совсіма.

Libo - те що вгорі, то є "колокол в казіно"!

И по друге, чому Ви дописи робите масковською мовою. Рідної таки цураєтесь?

По пройдешнім незрозумілостям, як на мене проблема в невирішенні ще три тижні проблеми з кордоном до Мексіки. І підримала ріст драгів, коли всі вже трошки позадкували, відмова Англії віддати золото Венесуелі вже десь о півночі!

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:04

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:
  Ой+ написав:Найкрасивіша знову опустить нікому не потрібного. :mrgreen:

По всій логіці не мало би бути такого курсу у зв'язку з найближчими боргами, торгбалансом, відшкодуванням і т.д., але він є.

Как раз по логике все сходиться. Просто бакс был сильно переоценен в послекризисные годы из-за панической надбавки, и сейчас он плавно падает к своей реальной цене согласно экономическим показателям.


У кого сходится, а у кого и нет.
Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.

Ага, а если температура будет 20 градусов, то и 23 можно нарисовать!)) Примерно такой же логичный аргумент :) Те копейки "тормознутого импорта" ни на что не влияют.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:05

  yama написав:
  zzzzzz написав:У кого сходится, а у кого и нет.
Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.
некоторые товарные позиции
( электросчетчики) из Словении ,таки да, тормознулись и очень серьезно еще с декабря прошлого года и обещают на март, до этого обещали на конец января . Между делом в Украине остался чуть ли не один производитель у которого есть электро счетчики ( на моменте)...Возможно кто-то очень хорошо и успешно пробует монополизировать рынок (при этом даже Львовское облэнерго не может достать нужные счетчики готова хоть у частников за нал брать а нету ...)


Судя по динамике таможенных поступление траблы начались еще в декабре.
Поступление упали на 0,5%
В январе -13% на сейчас
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:15

Бриты молодцы

Так, после призыва госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа Джона Болтона к Великобритании помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов" Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом.

Между тем, хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?

Не люблю пророчить, хоть в данном случае это и безопасно. Всегда можно найти кучу других факторов, которые компенсировали этот, что привело к неверному прогнозу :)
Я не вижу поводов ожидать какого-то серьезного влияния на банковскую систему. Поползновения войти в облиги, скорее всего, также пресекут, как только масштабы явления станут значимыми. Цель мероприятия - заставить расходовать бюджеты. Цель правильная, но... Соблазн придержать расходы, конечно, пропадет, но оперативно и с пользой расходовать местные власти быстро не научатся, да и с заначкой комфортнее. Скорее всего, те же суммы останутся лежать в тех же банках, но уже на текущих счетах. Процентные расходы банков сократятся, а дефицита ликвидности не предвидится.
Общая сумма на депозитах местных бюджетов много меньше избыточной ликвидности в депосертификатах.
  freeze написав:Чтоб филигранно отточить формулировки, мы не платим на счета налоговой, мы платим непосредственно на бюджетные счета, которые находятся в Казначействе.

Счета в казначействе, но получателем платежа указывается налоговая. Сейчас под рукой нет платежек, но, если мне склероз не изменяет, при последней замене реквизитов, связанной с реформой, код получателя тоже не изменился. Поменяли только МФО.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 26 січ, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:37

ОДЕСЬКА ВЛАДА ПЛАНУЄ ВКЛАСТИ ВІЛЬНІ БЮДЖЕТНІ КОШТИ В ОВДП

умови з придбання облігацій вигідніші. Зокрема, в січні ставка становила в середньому трохи більше 19%, а проценти, які пропонують банки за розміщення на депозитах – 10-14%. Крім того, на депозитах місто має право розміщувати кошти тільки в межах одного бюджетного року, а придбання облігацій може бути як короткостроковим – до одного року, так і терміном на 3 і 5 років.

Нагадаємо, 23 січня Кабмін заборонив містах розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:38

За даними НБУ, в 2018 році він видав 2,1 тис. електронних валютних ліцензій фізичним особам, за якими "населення"(слипого траста) вивело за кордон 45,5 млн доларів, пишуть "Українські новини".
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:39

За даними НБУ, в 2018 року бізнес репатріював дивідендів на 3,3 млрд доларів, пишуть "Українські новини".

Зазначається, що за підсумками 2018 року було переведено 3,318 млрд доларів еквіваленті, з яких - 2,657 млрд доларів за рахунок купленої валюти.

У 2017 році бізнес перерахував 1,838 млрд доларів в еквіваленті на репатріацію дивідендів, у тому числі близько 1,463 млрд доларів за рахунок купленої валюти.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:41

  zzzzzz написав:Бриты молодцы

Кинули тех кто им дал ценности,а теперь указывают кому отдать золотишко и кто по их мнению власть?
Это точно такая же логика,как раисся не признаёт хунту и толдычит:что в Украине есть законноизбранный президент чивокуня,можно и Крым оттяпать и поговорить о "гражданской войне".
Чем "бриты" лучше в этом плане?
Уважают суверенитет и выбор стран во внутренней политике?
Точно такое же решение было по делу долгов чивокуни,надо было нам слюнявить,а бриты тупо забили на всё,мол мы же дали гарантии,мы же их и заберём,ибо надо рашку укусить побольнее.
Это всё что надо знать о мировом порядке и гарантиях от всех :evil:
По курсу,боковик с минимальным уклоном вниз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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