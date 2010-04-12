Додано: Суб 26 січ, 2019 14:37

умови з придбання облігацій вигідніші. Зокрема, в січні ставка становила в середньому трохи більше 19%, а проценти, які пропонують банки за розміщення на депозитах – 10-14%. Крім того, на депозитах місто має право розміщувати кошти тільки в межах одного бюджетного року, а придбання облігацій може бути як короткостроковим – до одного року, так і терміном на 3 і 5 років.



Нагадаємо, 23 січня Кабмін заборонив містах розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.

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