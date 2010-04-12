Улыбнуло. Обратил внимание на слово СНОВА. Типа вечный лузер в компании успешных, умных и богатых ...
Вітаюсь совсіма.
Libo - те що вгорі, то є "колокол в казіно"!
И по друге, чому Ви дописи робите масковською мовою. Рідної таки цураєтесь?
По пройдешнім незрозумілостям, як на мене проблема в невирішенні ще три тижні проблеми з кордоном до Мексіки. І підримала ріст драгів, коли всі вже трошки позадкували, відмова Англії віддати золото Венесуелі вже десь о півночі!
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:У кого сходится, а у кого и нет. Если тормознуть импорт то нарисовать и 25 можно.
некоторые товарные позиции ( электросчетчики) из Словении ,таки да, тормознулись и очень серьезно еще с декабря прошлого года и обещают на март, до этого обещали на конец января . Между делом в Украине остался чуть ли не один производитель у которого есть электро счетчики ( на моменте)...Возможно кто-то очень хорошо и успешно пробует монополизировать рынок (при этом даже Львовское облэнерго не может достать нужные счетчики готова хоть у частников за нал брать а нету ...)
Судя по динамике таможенных поступление траблы начались еще в декабре. Поступление упали на 0,5% В январе -13% на сейчас
Так, после призыва госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа Джона Болтона к Великобритании помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов" Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.
Как сообщает Bloomberg, власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом.
Между тем, хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.
zzzzzz написав:Коллега, как вы думаете, запрет размещения на депозитах средств местным бюджетам отразится на ставках в банках где эти средства размещались на депозитах ?
Не люблю пророчить, хоть в данном случае это и безопасно. Всегда можно найти кучу других факторов, которые компенсировали этот, что привело к неверному прогнозу Я не вижу поводов ожидать какого-то серьезного влияния на банковскую систему. Поползновения войти в облиги, скорее всего, также пресекут, как только масштабы явления станут значимыми. Цель мероприятия - заставить расходовать бюджеты. Цель правильная, но... Соблазн придержать расходы, конечно, пропадет, но оперативно и с пользой расходовать местные власти быстро не научатся, да и с заначкой комфортнее. Скорее всего, те же суммы останутся лежать в тех же банках, но уже на текущих счетах. Процентные расходы банков сократятся, а дефицита ликвидности не предвидится. Общая сумма на депозитах местных бюджетов много меньше избыточной ликвидности в депосертификатах.
freeze написав:Чтоб филигранно отточить формулировки, мы не платим на счета налоговой, мы платим непосредственно на бюджетные счета, которые находятся в Казначействе.
Счета в казначействе, но получателем платежа указывается налоговая. Сейчас под рукой нет платежек, но, если мне склероз не изменяет, при последней замене реквизитов, связанной с реформой, код получателя тоже не изменился. Поменяли только МФО.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 26 січ, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
умови з придбання облігацій вигідніші. Зокрема, в січні ставка становила в середньому трохи більше 19%, а проценти, які пропонують банки за розміщення на депозитах – 10-14%. Крім того, на депозитах місто має право розміщувати кошти тільки в межах одного бюджетного року, а придбання облігацій може бути як короткостроковим – до одного року, так і терміном на 3 і 5 років.
Нагадаємо, 23 січня Кабмін заборонив містах розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Кинули тех кто им дал ценности,а теперь указывают кому отдать золотишко и кто по их мнению власть? Это точно такая же логика,как раисся не признаёт хунту и толдычит:что в Украине есть законноизбранный президент чивокуня,можно и Крым оттяпать и поговорить о "гражданской войне". Чем "бриты" лучше в этом плане? Уважают суверенитет и выбор стран во внутренней политике? Точно такое же решение было по делу долгов чивокуни,надо было нам слюнявить,а бриты тупо забили на всё,мол мы же дали гарантии,мы же их и заберём,ибо надо рашку укусить побольнее. Это всё что надо знать о мировом порядке и гарантиях от всех По курсу,боковик с минимальным уклоном вниз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.