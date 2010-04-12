zzzzzz написав:Alex2006 Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ? Импорт не упал ?
На 13% относительно чего? Прошлого месяца / января 2018? Какова структура упавшего импорта? Если сравнивать с прошлым январем, то тут очевидные причины: 1) курс сейчас ниже прошлогоднего, поэтому и в гривне налог на те же $ выходит меньше. 2) Эта зима теплее плюс многие за год повысили энергоэффективность, поэтому нужно импортировать меньше газа. Список может расти, но нужно знать ответы на первые вопросы
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Так, после призыва госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа Джона Болтона к Великобритании помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов" Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.
Как сообщает Bloomberg, власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом.
Между тем, хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.
а чему вы радуетесь? Как американцы очередной майданчик замутили? Или когда надо, то вы свои резервы ни когда не увидите?
prodigy написав:умови з придбання облігацій вигідніші. Зокрема, в січні ставка становила в середньому трохи більше 19%, а проценти, які пропонують банки за розміщення на депозитах – 10-14%. Крім того, на депозитах місто має право розміщувати кошти тільки в межах одного бюджетного року, а придбання облігацій може бути як короткостроковим – до одного року, так і терміном на 3 і 5 років.
Нагадаємо, 23 січня Кабмін заборонив містах розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.
Вообще я пронял одно. Мы все скоро будем играть в МММ. Последствия, я надеюсь все помнят?!