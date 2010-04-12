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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 385386387388

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 131
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
10
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:45

  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?

На 13% относительно чего? Прошлого месяца / января 2018? Какова структура упавшего импорта? Если сравнивать с прошлым январем, то тут очевидные причины:
1) курс сейчас ниже прошлогоднего, поэтому и в гривне налог на те же $ выходит меньше.
2) Эта зима теплее плюс многие за год повысили энергоэффективность, поэтому нужно импортировать меньше газа.
Список может расти, но нужно знать ответы на первые вопросы :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:46

За даними НБУ, в готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень:

• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).

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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:48

somilitark

На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:49

  zzzzzz написав:Бриты молодцы

Так, после призыва госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа Джона Болтона к Великобритании помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов" Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом.

Между тем, хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.

а чему вы радуетесь?
Как американцы очередной майданчик замутили?
Или когда надо, то вы свои резервы ни когда не увидите?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:50

dima_beleb

На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:50

  prodigy написав:умови з придбання облігацій вигідніші. Зокрема, в січні ставка становила в середньому трохи більше 19%, а проценти, які пропонують банки за розміщення на депозитах – 10-14%. Крім того, на депозитах місто має право розміщувати кошти тільки в межах одного бюджетного року, а придбання облігацій може бути як короткостроковим – до одного року, так і терміном на 3 і 5 років.

Нагадаємо, 23 січня Кабмін заборонив містах розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.


Вообще я пронял одно. Мы все скоро будем играть в МММ.
Последствия, я надеюсь все помнят?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:54

  zzzzzz написав:dima_beleb

На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?

Какое дело Британии до гражданской войны в каких то ебеняххх?
dima_beleb
 
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