• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).
Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:46
За даними НБУ, в готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень:
• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).
Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:48
somilitark
На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:07
Re: Валютный рынок в контексте
Я разделяю Ваше мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, хоть и не согласен с Вашей характеристикой, данной государству.
Однако с хранением ценностей ситуация несколько сложнее. На хранение были отданы ценности, принадлежащие государству. Сейчас в этом государстве нарисовались два лица, претендующих на право распоряжаться этими ценностями от имени государства. В такой ситуации мне видится правильным решение придержать эти ценности до прояснения, кому их отдавать. Это если в приведенном сообщении отделить факты от попыток угадать, кто чего хочет.
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:10
спрашивал сегодня на 7км почем берут фунт?
ответ: не знаем, спросом не пользуется
т.е. берут под заказ клиента
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:05
по поводу "давали хоть жить": до 2011 было нормально для мелкого и среднего бизнеса, потом "молодая команда" Арбузова/Курченко/Саши Стоматолога нагнули всех и заставили "работать через свои фирмы прокладки", но "злочинна влада" население тарифами не душила (потому как считали, что не надо сильно гнобить свой электорат) и не будь майдана у них было больше 60% шансов победить на выборах 2015г
"старая оранжевая власть" в 2014 вернулась под лозунгом "жити по-новому" (т.е. по новым диким тарифам)
с бизнесом разницы нет..."все прозоро" до рези в глазах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:12
Конкурс песни в медицинском институте
холява
Песни на конкурс:
"Мы хлеба горбушку - и ту пополам" - кафедра диетологии;
"Друг мой - третье мое плечо" - кафедра пластической хирургии...
"Спят курганы темные" - кафедра гипноза
"В тумане скрылась милая Одесса" - кафедра глазных болезней
"Бывает все на свете хорошо" - кафедра нервных расстройств
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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