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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 385386387388

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 131
1. меньше 27
15%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
10
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:46

За даними НБУ, в готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень:

• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).

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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:48

somilitark

На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:Какое дело Британии до гражданской войны в каких то ебеняххх?

Я разделяю Ваше мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, хоть и не согласен с Вашей характеристикой, данной государству.
Однако с хранением ценностей ситуация несколько сложнее. На хранение были отданы ценности, принадлежащие государству. Сейчас в этом государстве нарисовались два лица, претендующих на право распоряжаться этими ценностями от имени государства. В такой ситуации мне видится правильным решение придержать эти ценности до прояснения, кому их отдавать. Это если в приведенном сообщении отделить факты от попыток угадать, кто чего хочет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:10

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:vovan_prm

кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу

Есть такое.
Обратите внимание, что технически напрашивается коррекция.
Но фунт - парень темпераментный и, если какая-то позитивная новость забросит его выше отметки 1,33 и сумеет там закрепиться, то дорога от 1,34 до 1,44 вообще свободна.


спрашивал сегодня на 7км почем берут фунт?
ответ: не знаем, спросом не пользуется
т.е. берут под заказ клиента
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:05

  somilitark написав: было наглое и большое укрворьё,а пришло к власти мелкое,вот и вся разница,те давали хоть жить,эти такими мелочами брезгуют,душат "реформами".

п.с. кстати где батон,там где и все вещдоки?


по поводу "давали хоть жить": до 2011 было нормально для мелкого и среднего бизнеса, потом "молодая команда" Арбузова/Курченко/Саши Стоматолога нагнули всех и заставили "работать через свои фирмы прокладки", но "злочинна влада" население тарифами не душила (потому как считали, что не надо сильно гнобить свой электорат) и не будь майдана у них было больше 60% шансов победить на выборах 2015г

"старая оранжевая власть" в 2014 вернулась под лозунгом "жити по-новому" (т.е. по новым диким тарифам)
с бизнесом разницы нет..."все прозоро" до рези в глазах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:12

Конкурс песни в медицинском институте

холява

Песни на конкурс:
"Мы хлеба горбушку - и ту пополам" - кафедра диетологии;
"Друг мой - третье мое плечо" - кафедра пластической хирургии...
"Спят курганы темные" - кафедра гипноза
"В тумане скрылась милая Одесса" - кафедра глазных болезней
"Бывает все на свете хорошо" - кафедра нервных расстройств

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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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