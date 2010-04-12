• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).
Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:46
За даними НБУ, в готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень:
• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).
Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:48
somilitark
На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:07
Re: Валютный рынок в контексте
Я разделяю Ваше мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, хоть и не согласен с Вашей характеристикой, данной государству.
Однако с хранением ценностей ситуация несколько сложнее. На хранение были отданы ценности, принадлежащие государству. Сейчас в этом государстве нарисовались два лица, претендующих на право распоряжаться этими ценностями от имени государства. В такой ситуации мне видится правильным решение придержать эти ценности до прояснения, кому их отдавать. Это если в приведенном сообщении отделить факты от попыток угадать, кто чего хочет.
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:10
спрашивал сегодня на 7км почем берут фунт?
ответ: не знаем, спросом не пользуется
т.е. берут под заказ клиента
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:05
по поводу "давали хоть жить": до 2011 было нормально для мелкого и среднего бизнеса, потом "молодая команда" Арбузова/Курченко/Саши Стоматолога нагнули всех и заставили "работать через свои фирмы прокладки", но "злочинна влада" население тарифами не душила (потому как считали, что не надо сильно гнобить свой электорат) и не будь майдана у них было больше 60% шансов победить на выборах 2015г
"старая оранжевая власть" в 2014 вернулась под лозунгом "жити по-новому" (т.е. по новым диким тарифам)
с бизнесом разницы нет..."все прозоро" до рези в глазах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:12
Конкурс песни в медицинском институте
холява
Песни на конкурс:
"Мы хлеба горбушку - и ту пополам" - кафедра диетологии;
"Друг мой - третье мое плечо" - кафедра пластической хирургии...
"Спят курганы темные" - кафедра гипноза
"В тумане скрылась милая Одесса" - кафедра глазных болезней
"Бывает все на свете хорошо" - кафедра нервных расстройств
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:55
Посмотрим еще, как это будет выглядеть на практике.
Боюсь, что эта процедура будет заметно отличаться от прежней. И не в лучшую сторону.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:55
prodigy
Очень диссонирует ваш пост про конкурс песен в больнице и ваша подпись
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:18
Re: Валютный рынок в контексте
Зміни будуть та не кардинальні. Швидше за все курс буде вище "неформального" ринку. Можливо покупка буде лише в періоди роботи міжбанку, як зараз з продажею. Хоча тепер всі бажаючі банки приєднуються: моно, альфа теж анонсували. Звичайно соціального $ Коломойського можна не чекати)))
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:36
Нацбанк продал гривны в рулонах на 10 млн грн
Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. Соответствующий аукцион состоялся в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба НБУ. Читай также: В НБУ рассказали, когда заменят 5 и 10 грн на монеты Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом две гривны на 5,4 млн гривен, три тысячи листов по пять гривен стоимостью 1,4 млн гривен и две тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.
Источник:
какой доход от покупки, или для нумизматов?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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