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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 386387388389>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:46

За даними НБУ, в готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень:

• монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук);
• банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року).

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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:48

somilitark

На одной чаше весов гарантии обязательств, на другой чаше весов вероятность гражданской войны.
За что голосовать ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:Какое дело Британии до гражданской войны в каких то ебеняххх?

Я разделяю Ваше мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, хоть и не согласен с Вашей характеристикой, данной государству.
Однако с хранением ценностей ситуация несколько сложнее. На хранение были отданы ценности, принадлежащие государству. Сейчас в этом государстве нарисовались два лица, претендующих на право распоряжаться этими ценностями от имени государства. В такой ситуации мне видится правильным решение придержать эти ценности до прояснения, кому их отдавать. Это если в приведенном сообщении отделить факты от попыток угадать, кто чего хочет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:10

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:vovan_prm

кабель на форексе уже к 1,32 подбирается,
а на ЧР даже 1,29 не будет на продажу

Есть такое.
Обратите внимание, что технически напрашивается коррекция.
Но фунт - парень темпераментный и, если какая-то позитивная новость забросит его выше отметки 1,33 и сумеет там закрепиться, то дорога от 1,34 до 1,44 вообще свободна.


спрашивал сегодня на 7км почем берут фунт?
ответ: не знаем, спросом не пользуется
т.е. берут под заказ клиента
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:05

  somilitark написав: было наглое и большое укрворьё,а пришло к власти мелкое,вот и вся разница,те давали хоть жить,эти такими мелочами брезгуют,душат "реформами".

п.с. кстати где батон,там где и все вещдоки?


по поводу "давали хоть жить": до 2011 было нормально для мелкого и среднего бизнеса, потом "молодая команда" Арбузова/Курченко/Саши Стоматолога нагнули всех и заставили "работать через свои фирмы прокладки", но "злочинна влада" население тарифами не душила (потому как считали, что не надо сильно гнобить свой электорат) и не будь майдана у них было больше 60% шансов победить на выборах 2015г

"старая оранжевая власть" в 2014 вернулась под лозунгом "жити по-новому" (т.е. по новым диким тарифам)
с бизнесом разницы нет..."все прозоро" до рези в глазах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:12

Конкурс песни в медицинском институте

холява

Песни на конкурс:
"Мы хлеба горбушку - и ту пополам" - кафедра диетологии;
"Друг мой - третье мое плечо" - кафедра пластической хирургии...
"Спят курганы темные" - кафедра гипноза
"В тумане скрылась милая Одесса" - кафедра глазных болезней
"Бывает все на свете хорошо" - кафедра нервных расстройств

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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:55

  Pupsik написав:
  Kalgan написав:ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Privat24 с 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях». Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.
Ура! :)

Посмотрим еще, как это будет выглядеть на практике.
Боюсь, что эта процедура будет заметно отличаться от прежней. И не в лучшую сторону.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:55

prodigy
Очень диссонирует ваш пост про конкурс песен в больнице и ваша подпись :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan написав:Боюсь, что эта процедура будет заметно отличаться от прежней. И не в лучшую сторону.

Зміни будуть та не кардинальні. Швидше за все курс буде вище "неформального" ринку. Можливо покупка буде лише в періоди роботи міжбанку, як зараз з продажею. Хоча тепер всі бажаючі банки приєднуються: моно, альфа теж анонсували. Звичайно соціального $ Коломойського можна не чекати)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:36

Нацбанк продал гривны в рулонах на 10 млн грн

Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. Соответствующий аукцион состоялся в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба НБУ. Читай также: В НБУ рассказали, когда заменят 5 и 10 грн на монеты Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом две гривны на 5,4 млн гривен, три тысячи листов по пять гривен стоимостью 1,4 млн гривен и две тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.

Источник: http://finance.bigmir.net/news/97811-Na ... 10-mln-grn
Зображення

какой доход от покупки, или для нумизматов?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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