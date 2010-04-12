Додано: Суб 26 січ, 2019 15:07

dima_beleb написав: Какое дело Британии до гражданской войны в каких то ебеняххх? Какое дело Британии до гражданской войны в каких то ебеняххх?

Я разделяю Ваше мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, хоть и не согласен с Вашей характеристикой, данной государству.Однако с хранением ценностей ситуация несколько сложнее. На хранение были отданы ценности, принадлежащие государству. Сейчас в этом государстве нарисовались два лица, претендующих на право распоряжаться этими ценностями от имени государства. В такой ситуации мне видится правильным решение придержать эти ценности до прояснения, кому их отдавать. Это если в приведенном сообщении отделить факты от попыток угадать, кто чего хочет.