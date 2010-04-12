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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 386387388389

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:39

когда минималка будет 10 тысяч?

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-службу Кабмина. "Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал Гройсман.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:43

  prodigy написав:Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. ..

Источник: http://finance.bigmir.net/news/97811-Na ... 10-mln-grn
Зображення

какой доход от покупки, или для нумизматов?

У моей подруги на стене висит такая картинка - примерно метр на метр с хвостиком, с одногривневыми купюрами. Ей подарили на ДР.
fler
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
:(

Ждемс направления... 8)

П.С. Пока фиолетовый униз... :roll: (как всегда личные ощущения). :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:41

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:у меня вопрос другого плана , а не боитесь ли вы хранить деньги дома ? или у вас все серьезно банковское хранилище дома и частная охрана приставлена к вам и вашему дому ? Довольно много у нас в Украине квартирных краж , самых разных, всюду, и это не где-то там, а конкретно у тех людей которых я лично знаю и которым говорю почти каждый день - "добрый день! " . Обворовывают всех и депутатов и простых смертных и в домах с консьержем и в квартирах с пультовой охраной . Если вы не потратили на безопасность хранения дома ваших активов хотя бы $ 5000-15000 ( это и взломостойкие двери, окна, сигнализация в стенах ( от разрушения) охранная сигнализация , сейфы и т.д.) то хранить сколь либо значимые сумы более $10 000 дома ( а особенно наличкой ) категорически не рекомендую . 10к $ это скажем так минимальные сумы с которыми попрощались некоторые мои знакомые после квартирных краж . Я не пугаю. Я просто складываю свое мнение


К глубокому сожалению, если Кто-то решит у Кого-то Что-то отобрать..., то, будь-то
- Машина, квартира, счет и ячейка в банке, домик в деревне и т.д.
- Непосильным трудом нажитое в течении долгих лет ... :mrgreen:

В общем-то не проблема.

Очень сомнительна любая охранная система, если Вас Захотели... :D
То таке... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:48

  дарий написав:Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
:(

Ждемс направления... 8)

П.С. Пока фиолетовый униз... :roll: (как всегда личные ощущения). :oops:

Тут непонятная движуха под пятницу началась, от доллара в мире избавлялись.

Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.


Ага.
"все происходит с лагом"...
Это, в смысле, наоборот.
Довольно часто, при форексном росте бакса, када эврики и сырье припадает - Наша грн. укрепляется, и обратное.

Это токо подчеркивает роль Регулятора... :!:
Умнички! Вопреки!

Опыт нашего НБУ, без Вариантов, позволит Сделать любой нужный курс (и это, в данной ситуации - Правда - Умнички!) :!:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 19:20, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:57

Re: Валютный рынок в контексте

В Украине часто происходит не просто с лагом, а наоборот.
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:29

Re: Валютный рынок в контексте

Более нетвердого на моменте нет...
дарий
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