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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:39
когда минималка будет 10 тысяч?
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-службу Кабмина. "Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал Гройсман.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:43
У моей подруги на стене висит такая картинка - примерно метр на метр с хвостиком, с одногривневыми купюрами. Ей подарили на ДР.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:13
Re: Валютный рынок в контексте
Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
Ждемс направления...
П.С. Пока фиолетовый униз... (как всегда личные ощущения).
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:41
Re: Валютный рынок в контексте
К глубокому сожалению, если Кто-то решит у Кого-то Что-то отобрать..., то, будь-то
- Машина, квартира, счет и ячейка в банке, домик в деревне и т.д.
- Непосильным трудом нажитое в течении долгих лет ...
В общем-то не проблема.
Очень сомнительна любая охранная система, если Вас Захотели...
То таке...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:48
Тут непонятная движуха под пятницу началась, от доллара в мире избавлялись.
Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:51
Re: Валютный рынок в контексте
Ага.
"все происходит с лагом"...
Это, в смысле, наоборот.
Довольно часто, при форексном росте бакса, када эврики и сырье припадает - Наша грн. укрепляется, и обратное.
Это токо подчеркивает роль Регулятора...
Умнички! Вопреки!
Опыт нашего НБУ, без Вариантов, позволит Сделать любой нужный курс (и это, в данной ситуации - Правда - Умнички!)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:57
Re: Валютный рынок в контексте
В Украине часто происходит не просто с лагом, а наоборот.
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:26
Re: Валютный рынок в контексте
Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:29
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:12
Импорт вряд ли упал.
в рамках "реформ" по борьбе с серым/черным импортом для официальных импортеров!!! ввели "индикативные цены" в стиле "плати сколько я захочу и пох твой контракт".
часть белого импорта стало на паузу или перешло в серый/черный.
Востаннє редагувалось baffet в Суб 26 січ, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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