Libo написав:

edvardd написав: до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал... до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...

Мало ли эпатажных и ненормальных ... И в ЦРУ тоже такие кренделя бывают ... Таких дауншифтеров и свидетелей апокалипсиса полно везде.А ты сам зачем тогда из золота вышел? Жить не на что, покупки, инвестиции? Или уже сам разуверился в БП?И что означает покупка фазенды? Капитан военной разведки Либо тоже хочет поместье на берегу Псла или Хорола, но это отнюдь не означает, что у него есть точные данные о скором приближении БП. Наоборот. Он вам обещает в скором времени большие перемены и зажиточную жизнь.