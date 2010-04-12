edvardd написав:до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...
Мало ли эпатажных и ненормальных ... И в ЦРУ тоже такие кренделя бывают ... Таких дауншифтеров и свидетелей апокалипсиса полно везде. А ты сам зачем тогда из золота вышел? Жить не на что, покупки, инвестиции? Или уже сам разуверился в БП? И что означает покупка фазенды? Капитан военной разведки Либо тоже хочет поместье на берегу Псла или Хорола, но это отнюдь не означает, что у него есть точные данные о скором приближении БП. Наоборот. Он вам обещает в скором времени большие перемены и зажиточную жизнь.
на носу кризис, скорее всего он прийдёт из Европы, скорее всего это будет ДБ - ФРС начала его проверку, топ менеджменту выплатили офигенные бонусы, такое бывает, когда до закрытия считанные дни и решают остатками порадовать себя любимых... всё вышеперечисленное сейчас на хаях - и грех из него не выйти, особенно из бумаг
а по поводу хатынки - так даже Libo её по максимуму подальше от Америки купил, что там говорить о неграмотных црушниках...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 26 січ, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ? Импорт не упал ?
Импорт вряд ли упал. в рамках "реформ" по борьбе с серым/черным импортом ввели "индикативные цены" в стиле "плати сколько я захочу и пох твой контракт". часть белого импорта стало на паузу или перешло в серый/черный.
Да, верно, только поступления в бюджет упали , пока что -13% с начала года.
zzzzzz написав:Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ? Импорт не упал ?
Импорт вряд ли упал. в рамках "реформ" по борьбе с серым/черным импортом ввели "индикативные цены" в стиле "плати сколько я захочу и пох твой контракт". часть белого импорта стало на паузу или перешло в серый/черный.
Да, верно, только поступления в бюджет упали , пока что -13% с начала года.
Еще Ломоносов говорил что если где-то убыло, в чьем то кармане прибыло ))