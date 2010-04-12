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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 388389390391>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:13

  Zebra написав:Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.

недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:13

  Libo написав:
  edvardd написав:до 2014 года у меня был выход через одного москаля на весёлую кампанию миллионер(300 лимонов) продюсер из Голливуда, полковник ЦРУ в отставке, вот оттуда и черпал часть инфы... на тот момент полковник ушёл в физметаллы, купил себе фазенду в латинской америке и был мобильным, в плане слинять из страны, скорее ждал БП , и он там настанет... после крыма общаться с москалями перестал...


Мало ли эпатажных и ненормальных ... И в ЦРУ тоже такие кренделя бывают ... Таких дауншифтеров и свидетелей апокалипсиса полно везде.
А ты сам зачем тогда из золота вышел? Жить не на что, покупки, инвестиции? Или уже сам разуверился в БП?
И что означает покупка фазенды? Капитан военной разведки Либо тоже хочет поместье на берегу Псла или Хорола, но это отнюдь не означает, что у него есть точные данные о скором приближении БП. Наоборот. Он вам обещает в скором времени большие перемены и зажиточную жизнь. 8)

на носу кризис, скорее всего он прийдёт из Европы, скорее всего это будет ДБ - ФРС начала его проверку, топ менеджменту выплатили офигенные бонусы, такое бывает, когда до закрытия считанные дни и решают остатками порадовать себя любимых...
всё вышеперечисленное сейчас на хаях - и грех из него не выйти, особенно из бумаг

а по поводу хатынки - так даже Libo её по максимуму подальше от Америки купил, что там говорить о неграмотных црушниках...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 26 січ, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:13

  baffet написав:
  zzzzzz написав:Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?

Импорт вряд ли упал.
в рамках "реформ" по борьбе с серым/черным импортом ввели "индикативные цены" в стиле "плати сколько я захочу и пох твой контракт".
часть белого импорта стало на паузу или перешло в серый/черный.


Да, верно, только поступления в бюджет упали , пока что -13% с начала года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:15

  zzzzzz написав:
  baffet написав:
  zzzzzz написав:Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?

Импорт вряд ли упал.
в рамках "реформ" по борьбе с серым/черным импортом ввели "индикативные цены" в стиле "плати сколько я захочу и пох твой контракт".
часть белого импорта стало на паузу или перешло в серый/черный.


Да, верно, только поступления в бюджет упали , пока что -13% с начала года.

Еще Ломоносов говорил что если где-то убыло, в чьем то кармане прибыло ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:16

baffet
Бюджету от этого не сладко.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:20

  zzzzzz написав:baffet
Бюджету от этого не сладко.

нынешние рулящие вероятно без 2-х месяцев как "папередники", думаешь они думают о каком то там бюджете? )
baffet
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:45

  dima_beleb написав:
  Zebra написав:Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.

недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.

Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:46

  baffet написав:
  zzzzzz написав:baffet
Бюджету от этого не сладко.

нынешние рулящие вероятно без 2-х месяцев как "папередники", думаешь они думают о каком то там бюджете? )

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дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:48

  Zebra написав:
  dima_beleb написав:
  Zebra написав:Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.

недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.

Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.

а вы считаете, что украинская недвига будет рости в цене?
как по мне для роста невиги нужно:
1. или рост населения , т. е. спрос
2. или рост дурных денег на руках у населения.

ни того ни другого в Украине не будет.

как альтернатива доллоровой инфляции. смотрим график http://goldomania.ru/menu_003_001.html
обратит внимание на 74 и 83 год. чем выше инфляция тем выше цена.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 26 січ, 2019 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:ни того ни другого в Украине не будет.


Будет.
Это тоже без вариантов...
Пока да...
Без фанатизма.
Всему Свое Время!

https://youtu.be/TpuiQAiqIDM

:D
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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